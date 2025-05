ICS Lifestyle Complex ชวนท่องประวัติศาสตร์ มองอนาคต ไปกับกลิ่นและรสของกาแฟฝั่งธน-เมืองจันท์ ในงานกาแฟสุดสร้างสรรค์ “ขี่ม้าส่งกาแฟ จากจันท์สู่ธน”

ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม ชวนเปิดโลกกาแฟฝั่งธนบุรีแบบลึกซึ้ง ที่งาน “ขี่ม้าส่งกาแฟ จากจันท์สู่ธน” งานกาแฟสุดสร้างสรรค์โดยเครือข่ายกาแฟธนบุรีและจันทบุรี ที่จะยกขบวนกาแฟเมืองจันท์และฝั่งธนมาให้คนรักกาแฟได้สัมผัสความหอมกรุ่น ลิ้มรสละมุน พร้อมบอกเล่าเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟไทย ทั้งด้านสุขภาพ การออกแบบ จนถึงอนาคตธุรกิจกาแฟ ผ่านเวทีเสวนาเข้มข้นจากคนจริงในวงการ นับเป็นอีกหนึ่งงานที่นำเสนอกาแฟไทยอย่างรอบด้าน หลากมิติ ให้คอฟฟี่เลิฟเวอร์ได้อินกับกลิ่นและรสของเครื่องดื่มแก้วโปรดมากกว่าที่เคย ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2568จากจุดเริ่มต้นเมื่อ “ธนBrewรี” (ธนบรูว์รี) คาเฟ่ฝั่งธนที่สนใจพัฒนาย่านธนบุรีด้วยกาแฟ พบบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เผยให้รู้ว่า ฝั่งธนเคยเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟในยุคต้นรัตนโกสินทร์ ก่อนจะขยายพื้นที่ปลูกไปยังจันทบูร หรือจันทบุรี ซึ่งยังคงมีการปลูก จำหน่าย และพัฒนากาแฟ กระจายตัวอยู่ทั่วจังหวัดจนถึงปัจจุบัน ที่น่าสนใจคือในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงเฟื่องฟูของกาแฟ มีการใช้ม้าขนส่งผลผลิตกาแฟจากเมืองจันท์มายังวังหลวง เพื่อรักษาเวลา ไม่ให้กาแฟเสียรสชาติเกร็ดทางประวัติศาสตร์เหล่านี้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภารกิจส่งต่อกลิ่นหอมของกาแฟจากจันทบุรีสู่ฝั่งธนบุรี ผ่านเส้นทางขี่ม้าส่งกาแฟ ของเครือข่ายกาแฟธนบุรี และจันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนใน “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนรุ่นใหม่และคนคืนถิ่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาวะในเขตเมือง” หรือ “New Gen x Home Run กลับฐานคืนถิ่น” และ “Bangkok City Lab” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากาแฟธนบุรีและจันทบุรีมาแล้วหลายครั้ง ทั้งการเสวนากาเเฟจันทบุรี ร่วมกันออกแบบแผนพัฒนากาแฟจันทบุรีและธนบุรี และจัดทริปเยี่ยมชมสวนกาแฟเมืองจันท์ ก่อนจะมาสู่งานใหญ่ “ขี่ม้าส่งกาแฟ จากจันท์สู่ธน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคมนี้ ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยามภายในงาน พลาดไม่ได้กับการชิมกาแฟเมืองจันท์และฝั่งธน จากบูธร้านค้าในเครือข่ายกาแฟธนบุรีและเครือข่ายกาแฟจันทบุรี อาทิ “Lek around” ร้านดังของอินฟลูเอนเซอร์สายกาแฟ ที่มีรางวัลการันตี เป็นแชมป์กาแฟส้มคนแรกของประเทศไทย และแชมป์ชิมกาแฟ 2025, “Under Over Dripper” อุปกรณ์ชงกาแฟเซรามิกยอดนิยมที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย มาพร้อมกับโรงคั่วกาแฟพันธมิตร ที่จะเสิร์ฟความหอมกรุ่นให้ได้ลิ้มลอง, “MHA Arts & Craft” โรงเรียนสอนทำเครื่องหนังแสนเก๋ย่านเจริญรัถ ที่ถนัดงาน DIY และมีร้านกาแฟ “MHA Kafa” ให้บริการกาแฟรสชาติดี, “about Chan magazine” นิตยสารที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวจันทบุรี ทั้งมุมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมถึงกาแฟ ผ่านเฟซบุ๊กเพจที่มีผู้ติดตามกว่า 8 หมื่นคน นอกจากนี้ยังมีร้าน OKD Studio, Jim and friends, KALM, KMUTT Coffee Lab, CRA ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, Achcha Café, ดี มี สุข, Deep Root และอีกมากมาย ให้เปิดประสบการณ์ด้านกลิ่นและรสกันอย่างเต็มอิ่มนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่าสนใจอีกหลากหลาย พร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้กับแวดวงกาแฟไทย ด้วยการพาเหล่าคอฟฟี่เลิฟเวอร์ไปผจญภัยในโลกของกาแฟ ผ่านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์แบบชาวฝั่งธน โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับกาแฟในหลากหลายหัวข้อ อาทิ “Coffee : Science - Health - Mental Health” เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางด้านกาแฟ รวมถึงกาแฟและสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ, “Coffee & History - Cultural - New Generation” เมื่อกาแฟคือวัฒนธรรมที่มีชีวิต ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ และบันทึกความทรงจำ แบบข้ามรุ่น และ “Coffee & Design – Creative” การผสานสุนทรียะของกาแฟเข้ากับดีไซน์สร้างสรรค์อย่างลงตัว และฟังเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ “อารมณ์ขัน” ดริปเปอร์กาแฟจากนักออกแบบฝั่งธน ที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือชงกาแฟ แต่ยังเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ใหม่ของกาแฟไทย ตลอดจนเวิร์กช็อปน่าสนใจจากภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายฝั่งธนและจันทบุรี และรื่นรมณ์ไปกับการแสดงดนตรีสด “BSRU Jazz” จากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลอเคล้าไปกับกลิ่นหอมของกาแฟตลอดงาน ไม่เพียงเท่านั้น ภายในงานยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการขยะที่เกิดขึ้น พร้อมตั้งจุดคัดแยกขยะภายในงาน เพื่อการนำไปจัดการอย่างเหมาะสมมาร่วมย้อนรอยกาแฟไทยพร้อมดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟคุณภาพจากเครือข่ายกาแฟธนบุรีและเครือข่ายกาแฟจันทบุรี ในงาน “ขี่ม้าส่งกาแฟ จากจันท์สู่ธน” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2568 ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex งานนี้เข้างานฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ธนBrewรี และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของไอซีเอสได้ทาง Facebook: ICS