ไอคอนสยามปักหมุด 'Global Coffee Destination'
จัด “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” งานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพบกับที่สุดของกาแฟไทยและกาแฟโลก พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมกาแฟครบทุกมิติ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการกาแฟไทยอีกครั้งในงาน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” งานกาแฟสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ต่อเนื่องไปถึง Event Space ชั้น M ไอซีเอส ภายใต้คอนเซปต์“Sip of SIAM – สัมผัสประสบการณ์แห่งแรงบันดาลใจกาแฟไทยและโลก” รวมความเป็นที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ในงานเดียวกว่า 100 ร้านค้า กว่า 1,000 เมนูทั้งร้านกาแฟดังจากทั่วไทย เมล็ดกาแฟหายากจากทั่วโลก เรื่องราวจากเหล่าบาริสต้าแถวหน้าในแวดวงกาแฟไทยและโลก เมนูกาแฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมนำเสนอวัฒนธรรมกาแฟครบทุกมิติ ปักหมุดให้ไอคอนสยามเป็น Global Coffee Destination หมุดหมายเพียงหนึ่งเดียวที่จะสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับคนรักกาแฟ สร้างเครือข่ายในการต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งระบบให้ก้าวไกลสู่สากล
โดยตลอด 10 วันเต็ม “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” จะพาทุกคนเข้าสู่โลกของกาแฟที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ทั้งร่วมดื่มด่ำกับกาแฟจากนานาประเทศ สัมผัสกับวัฒนธรรมกาแฟอันละเมียดละไม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสุดยอด ICONIC จากไทยและเทศ ในคอนเซ็ปต์ “Sip of SIAM” ซึ่งนำเสนอผ่าน 3 มิติ ได้แก่
•SIP THE ICONS มิติด้านรสชาติ กับการชวนจิบกาแฟแก้วพิเศษจากสุดยอดร้านกาแฟไทยทั่วประเทศที่ยกขบวนมาให้เลือกชิมเลือกจิบภายในงาน รวมถึงคาเฟ่ดัง BUNKER จากประเทศเกาหลีใต้และ ESC (Emery School of Coffee) จากมาเลเซีย ที่ยกร้านมาเสิร์ฟเมนูเด็ดในเมืองไทยเป็นครั้งแรก สำหรับคอกาแฟตัวจริงพลาดไม่ได้กับโซน ICONCRAFT โซนกาแฟคัดสรรจากไอคอนคราฟต์ ที่ตั้งใจคัดเลือกร้านกาแฟคุณภาพชั้นนำของประเทศมานำเสนอ อาทิ ROAST8RY, Fika & Co., Rêver Roaster, Pangkhon Coffee Roaster, SAUCE COFFEE ฯลฯ เพื่อให้ทุกคนได้รื่นรมย์ไปกับกลิ่นและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมล็ดกาแฟแต่ละสายพันธุ์อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีคาเฟ่ของคนดัง ร้านกาแฟและขนมในไอคอนสยาม ร้านกาแฟฮอตฮิตฝั่งธนและร้านขนมแสนอร่อยที่ชั้น M ไอซีเอส ร้านขนมเบเกอรี่ พร้อมเมนู non-Coffee ให้เลือกชิมมากมาย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีไฮไลต์ ICONIC MENU “Sip of Thai หนึ่งจิบ...ทั้งรสไทย” ที่ร้อยเรียงวัฒนธรรมไทยมานำเสนอผ่าน “รส–กลิ่น–ความทรงจำ” เป็น 6 เมนูกลิ่นอายไทย ล่องเจ้าพระยา, เดชะกะเพรา, ทับทิมสยาม, ม่วงมณีกล้วยบวชชี, เรือนหอม และไฮไลต์พิเศษสำหรับแฟนคลับ MaxkyBas กับ ICONIC Menu “รักแรกจิบ” ซึ่งนำแรงบันดาลใจจากสองหนุ่ม แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ และ บาส-หัสณัฐ พินิวัตร์ มาสร้างสรรค์เป็นกาแฟที่ให้ความรู้สึกสดใสหวานละมุน สำหรับกิจกรรม “Exclusive Coffee Lover with MaxkyBas” และของขวัญพิเศษเฉพาะภายในงาน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” นี้เท่านั้น
•SIP THE CHAMPIONSHIP มิติด้านความเป็นที่สุดในสายกาแฟ พบกับการแข่งขัน “Thailand ICONIC Coffee and Creativity Championship 2025” (TICC2025) การประชันฝีมือที่เข้มข้นด้วยแรงบันดาลใจและดุเดือดด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเวทีระดับนานาชาติ เพื่อเฟ้นหาแชมป์บาริสต้าตัวจริง และพลาดไม่ได้กับการชิมเมนูกาแฟจากแชมป์ TICC2024 รวมถึงเมนูที่รังสรรค์โดยบาริสต้าชื่อดังระดับโลกใน Star Championship Zone พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เต็มเปี่ยมกับ ICONIC Person Talk เวทีเสวนาจากบาริสต้าแชมป์โลก ตลอดจนเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบาริสต้าชื่อดังและแชมป์ระดับโลกจากนานาประเทศ นอกจากนี้ยังมี “WCC Judge Skills Program (Thailand)” หลักสูตรเข้มข้นที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจก้าวเข้าสู่โลกของการตัดสินกาแฟอย่างมืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายในงานนี้ด้วย
•SIP THE CULTURE ชวนสัมผัสวัฒนธรรมกาแฟผ่านเรื่องราวเมล็ดกาแฟจากแหล่งกำเนิด ดื่มด่ำกับกลิ่นและรสของกาแฟจากหลากหลายประเทศใน World Coffee Zone เรียนรู้ไปกับเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ อาทิ เวิร์กช็อปศิลปะจากน้ำกาแฟ โดย อาจารย์ทศพร จันทรสุข ศิลปินไทย ที่ 1 ของโลก, DIY จุ่มสีแก้วกาแฟ, ระบายสีจานรองแก้ว, ทำสบู่จากกากกาแฟ อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมแจกกากกาแฟและปุ๋ยน้ำไนโตรเจนจากกากกาแฟ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะจากกาแฟและสนับสนุนความยั่งยืน
ทั้งนี้ “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย เพื่อให้คนรักกาแฟได้เพลิดเพลินกับเรื่องราวของเครื่องดื่มแก้วโปรดอย่างเต็มอิ่ม อาทิ
-Stamp Journey ช้อปครบทุก 200 บาท รับแสตมป์สะสมแลกของรางวัล
-ลูกค้า TRUE ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน และ DTAC ใช้ดีแทคคอยน์ 299 คอยน์ รับส่วนลดเครื่องดื่ม 50 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
-ลูกค้า ONESIAM ที่ซื้อสินค้า ICONCRAFT ภายในงานครบ 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับฟรี ICONCRAFT ESPRESSO SHOT จำนวน 1 ใบ มูลค่า 290 บาท
-โปรโมชั่นพิเศษ 1 แถม 1 หรือ แก้วที่ 2 ลด 50% จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม และไอซีเอส
คนรักกาแฟพลาดไม่ได้ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 นี้ มาดื่มด่ำกับกาแฟแก้วพิเศษ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมกาแฟไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนใน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม และชั้น M ไอซีเอส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook:ICONSIAM