เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำผู้นำ Loyalty Ecosystem เปิดแคมเปญ ‘The 1 ก้าวสับไปรับพอยท์ที่โซนร้านค้า’ แจกสูงสุด 11 ล้านพอยท์* ดันพันธมิตรทั่วประเทศโตแรง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญ "The 1 ก้าวสับไปรับพอยท์ที่โซนร้านค้า" แจก The 1 พอยท์รวมกว่า 11 ล้านพอยท์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ครอบคลุมกว่า 1,200 แบรนด์พันธมิตร เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้พอยท์ The 1 เป็น “พลังแห่งการเลือก” เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายเป็นพอยท์แทนเงินสด
The 1 ก้าวสับไปรับพอยท์ที่โซนร้านค้า: คลิก https://www.youtube.com/watch?v=PBU2ThsnuxQ
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แคมเปญนี้มุ่งสร้าง Power of Choice ให้ลูกค้า ด้วยการใช้พลัง Data และ Loyalty จาก The 1 ผสานกับพันธมิตร สร้างความคุ้มค่าที่จับต้องได้จริง พร้อมดึง 3 ไอคอนรุ่นใหม่ ก้อย–อรัชพร, นัตตี้–นันทนัท และ ดรีม–อภิชญา มาสื่อสารความสนุกและสร้าง Emotional engagement กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มการสะสมและแลกพอยท์ในโซนร้านค้ากว่า 25% และขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์พันธมิตร 20%” พร้อมชู 2 กลยุทธ์หลัก สร้างพลัง Loyalty Ecosystem ในศูนย์การค้า ครอบคลุมกว่า 1,200 แบรนด์
1. Accelerate Growth Ecosystem ต่อยอดโปรแกรม The 1 BIZ ใช้ Big Data และ Insight ของสมาชิกออกแบบแคมเปญและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ พร้อมผนึกโซนร้านค้าให้พอยท์ The 1 เป็น “เครื่องมือกระตุ้นยอดขาย” และดึงอินฟลูเอนเซอร์ ก้อย–นัตตี้–ดรีม ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์
2. Power of Choice พอยท์ The 1 ใช้ได้จริงในทุกมิติของชีวิต
ขยายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และยกระดับการใช้พอยท์ The 1 แทนเงินสดได้จริงในพันธมิตรกว่า 1,200 แบรนด์ทั่วประเทศ โดยร่วมกับ The 1 และ The 1 Exclusive มอบสิทธิพิเศษรวมกว่า 11 ล้านพอยท์
สมาชิกสามารถลุ้นรับ 100,000 พอยท์ เมื่อช้อปสะสมครบ 2,000 บาท และรับทันที 10,000 พอยท์ เมื่อช้อปสะสมครบ 10,000 บาท โดยกดรับสิทธิ์ผ่าน The 1 APP และแจ้งเบอร์สมาชิก The 1 ทุกครั้งที่จ่าย
ติดตามความเคลื่อนไหวของเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด