LG จับมือ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งต่อโครงการ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยใน 4 จังหวัด ผ่านการชมภาพยนตร์

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืนด้วยการร่วมมือกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ สนับสนุนโครงการ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” นำสื่อภาพยนตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้แนวคิด “Life’sGood” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยผลิตภัณฑ์จาก LG
ในครั้งนี้ LG ได้มอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 8 เครื่อง และ ทีวี 75 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 475,000 บาท ให้กับโรงเรียน 4 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี, นครนายก, กาญจนบุรี และอำนาจเจริญ เพื่อสนับสนุนการจัดทำ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ซึ่งดำเนินงานโดย มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เด็ก ๆ เข้าถึงสื่อดิจิทัลคุณภาพ เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน สารคดีสร้างสรรค์ ที่ช่วยจุดประกายความคิดและเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งมอบในครั้งนี้นำโดย อำนาจ สิงหจันทร์หัวหน้าฝ่ายการตลาด และ ภิรญา ชัยดิลกฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง และทีวี 75 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ อรุโณชา ภาณุพันธุ์ และ นรุตม์ เจียรสนอง กรรมการ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ เป็นผู้รับมอบ
โครงการ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ไม่เพียงสร้างพื้นที่เรียนรู้ใหม่ ๆ ให้กับเยาวชนไทย แต่ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจผ่านประสบการณ์ความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยีจาก LG ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านฟังก์ชั่น ความยั่งยืน และการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ผ่านพลังของ AI ภายใต้แนวคิด Affectionate Intelligence ที่เข้าถึงง่ายและเข้าใจความต้องการของผู้คนในทุกวัน
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ LG ในการขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาดและเปี่ยมด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่มุ่ง “ให้โอกาส = สร้างอนาคต” ให้กับเด็กและเยาวชนไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ