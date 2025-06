แอลจี ผุดโครงการ LG Running Crew ปลุกพลังพนักงาน มุ่งสร้างชีวิตดี

โครงการ LG Running Crew เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) ของแอลจี ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานอย่างรอบด้าน โดยสอดคล้องกับแนวคิด A.C.E. ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการทำงานที่องค์กรยึดถือ ได้แก่ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Aim for Clarity) การลงมือทำด้วยความคล่องตัว (Conduct with Agility) และความเป็นเลิศในทุกขั้นตอน (Excellence in Process) แอลจีเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และยังเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรกล่าวว่า “แอลจีให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมาโดยตลอด เราเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเขาจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ โครงการ LG Running Crew เป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นของเราในการดูแลคนของเราให้เติบโตและมีความสุขไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร”สำหรับแอลจีแล้ว “Life’s Good” ไม่ใช่เพียงสโลแกนเชิงการตลาดเท่านั้น แต่คือดีเอ็นเอสำคัญที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งพนักงานและผู้บริโภคในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เปิดรับสิ่งดี ๆ และร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน แอลจีจึงมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุก ท้าทาย และเติมเต็มชีวิตการทำงานให้มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มองหางานที่ไม่เพียงให้โอกาสในการเติบโต แต่ยังให้คุณค่าทางใจ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตอย่างแท้จริง