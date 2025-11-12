“จตุพร บุรุษพัฒน์” ประกาศนำพรรค “โอกาสใหม่” สู่สนามเลือกตั้ง 69 ชูแนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน”

“จตุพร บุรุษพัฒน์” หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ประกาศนำพรรคสู่สนามเลือกตั้ง 2569 ภายใต้แนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน” ชี้ ถึงเวลาสร้างความหวังใหม่ให้ประเทศในภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง
วันนี้ (12 พ.ย.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรค “โอกาสใหม่” ประกาศความพร้อมอย่างเป็นทางการในการนำพรรคเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 ภายใต้สโลแกน “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน” โดยยืนยันว่า พรรคจะเป็นทางเลือกใหม่ที่เน้นการรวมตัวของคนทุกเจนเนอเรชัน เพื่อผลักดันประเทศไทยให้กลับมามีศักยภาพบนเวทีโลกอีกครั้ง
นายจตุพร กล่าวว่า พรรคโอกาสใหม่เกิดจากความตั้งใจที่จะสร้าง “พื้นที่แห่งโอกาส” ให้คนไทยทุกกลุ่ม โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานภาครัฐที่เข้าใจระบบราชการอย่างลึกซึ้ง ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่มองโลกในมุมใหม่ เพื่อออกแบบนโยบายที่ “ทำได้จริง และเห็นผลจริง”
“วันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รายได้ครัวเรือนลดลง ภาระหนี้สูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางสังคมขยายตัว ในขณะที่ปัญหาชายแดนยังคงมีอยู่ ตลอดชีวิตราชการและการทำงานเพื่อประเทศ ผมเห็นศักยภาพของคนไทยมากมายที่ยังไม่ได้รับโอกาส นี่คือเวลาที่ประเทศไทยต้องการ “โอกาสใหม่” เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมามั่นคงอีกครั้ง”
นายจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนผ่านของโลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจดิจิทัล คือ โอกาสสำคัญของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันยังขาดนโยบายชัดเจนในการเตรียมคน เตรียมธุรกิจ และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
“พรรคโอกาสใหม่” จะเป็นเวทีของคนทุกวัย ที่รวมความคิดและลงมือทำ เราจะไม่ปล่อยให้ประเทศนี้ติดอยู่กับความขัดแย้งทางการเมือง แต่จะเดินหน้าเพื่ออนาคตของลูกหลาน ให้ประเทศไทยกลับมามีศักยภาพและศักดิ์ศรีบนเวทีโลกอีกครั้ง”นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ กล่าว