xs
xsm
sm
md
lg

“จตุพร บุรุษพัฒน์” ประกาศนำพรรค “โอกาสใหม่” สู่สนามเลือกตั้ง 69 ชูแนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“จตุพร บุรุษพัฒน์” หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ประกาศนำพรรคสู่สนามเลือกตั้ง 2569 ภายใต้แนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน” ชี้ ถึงเวลาสร้างความหวังใหม่ให้ประเทศในภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง

วันนี้ (12 พ.ย.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรค “โอกาสใหม่” ประกาศความพร้อมอย่างเป็นทางการในการนำพรรคเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 ภายใต้สโลแกน “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน” โดยยืนยันว่า พรรคจะเป็นทางเลือกใหม่ที่เน้นการรวมตัวของคนทุกเจนเนอเรชัน เพื่อผลักดันประเทศไทยให้กลับมามีศักยภาพบนเวทีโลกอีกครั้ง


นายจตุพร กล่าวว่า พรรคโอกาสใหม่เกิดจากความตั้งใจที่จะสร้าง “พื้นที่แห่งโอกาส” ให้คนไทยทุกกลุ่ม โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานภาครัฐที่เข้าใจระบบราชการอย่างลึกซึ้ง ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่มองโลกในมุมใหม่ เพื่อออกแบบนโยบายที่ “ทำได้จริง และเห็นผลจริง”

“วันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รายได้ครัวเรือนลดลง ภาระหนี้สูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางสังคมขยายตัว ในขณะที่ปัญหาชายแดนยังคงมีอยู่ ตลอดชีวิตราชการและการทำงานเพื่อประเทศ ผมเห็นศักยภาพของคนไทยมากมายที่ยังไม่ได้รับโอกาส นี่คือเวลาที่ประเทศไทยต้องการ “โอกาสใหม่” เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมามั่นคงอีกครั้ง”


นายจตุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนผ่านของโลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจดิจิทัล คือ โอกาสสำคัญของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันยังขาดนโยบายชัดเจนในการเตรียมคน เตรียมธุรกิจ และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

“พรรคโอกาสใหม่” จะเป็นเวทีของคนทุกวัย ที่รวมความคิดและลงมือทำ เราจะไม่ปล่อยให้ประเทศนี้ติดอยู่กับความขัดแย้งทางการเมือง แต่จะเดินหน้าเพื่ออนาคตของลูกหลาน ให้ประเทศไทยกลับมามีศักยภาพและศักดิ์ศรีบนเวทีโลกอีกครั้ง”นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ กล่าว



“จตุพร บุรุษพัฒน์” ประกาศนำพรรค “โอกาสใหม่” สู่สนามเลือกตั้ง 69 ชูแนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน”
“จตุพร บุรุษพัฒน์” ประกาศนำพรรค “โอกาสใหม่” สู่สนามเลือกตั้ง 69 ชูแนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน”
“จตุพร บุรุษพัฒน์” ประกาศนำพรรค “โอกาสใหม่” สู่สนามเลือกตั้ง 69 ชูแนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน”
“จตุพร บุรุษพัฒน์” ประกาศนำพรรค “โอกาสใหม่” สู่สนามเลือกตั้ง 69 ชูแนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน”
กำลังโหลดความคิดเห็น