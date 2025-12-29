xs
PTT Station ยืนหนึ่ง! คว้ามาตรฐาน ‘หัวจ่ายระดับสีเงิน’ สูงสุดในไทย มั่นใจเติมเต็มลิตรทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ที่กำลังจะมาถึง หลายครอบครัวเตรียมตัวเดินทางไกลเพื่อท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากการเช็กสภาพรถ คือการเลือกสถานีบริการน้ำมันที่ไว้ใจได้ เพื่อให้ทุกหยดที่เติมลงถัง “คุ้มค่าและเที่ยงตรง” มากที่สุด

ล่าสุด PTT Station โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านมาตรฐาน ด้วยการประกาศความสำเร็จในโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยขึ้นแท่นแบรนด์ที่มีสถานีบริการน้ำมันได้รับรอง “ระดับสีเงิน” มากที่สุดในประเทศไทย

เจาะลึกมาตรฐาน “ระดับสีเงิน”: เติมเท่าไหร่ ได้เท่านั้น

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่สถานีบริการน้ำมันจะได้รับตราสัญลักษณ์นี้ เพราะ”ระดับสีเงิน” คือเครื่องหมายยืนยันว่าสถานีนั้น ๆ สามารถ รักษามาตรฐานหัวจ่ายได้ยาวนานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ปัจจุบัน PTT Station มีสถานีที่ผ่านเกณฑ์ระดับสีเงินแล้วถึง 1,912 สถานี คิดเป็นร้อยละ 86 ของสถานี PTT Station ครอบคลุมทั้งหมดทั่วประเทศ โดยเป้าหมายต่อไป OR กำลังมุ่งสู่การรับรอง “ระดับสีทอง” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยต้องรักษามาตรฐานความเที่ยงตรงต่อเนื่องยาวนานถึง 2 ปี


ยกระดับความเข้มงวด มุ่งสู่มาตรฐานสูงสุดในอาเซียน

โครงการนี้ไม่ใช่แค่การตรวจเช็กทั่วไป แต่เป็นการยกระดับมาตรการทางกฎหมายให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค

ตรวจถี่ขึ้น: ปรับลดอายุคำรับรองหัวจ่ายจากเดิม 2 ปี เหลือเพียง 1 ปี

แม่นยำกว่าเดิม: ปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบจาก ±0.5% เหลือเพียง ±0.3% และสำหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงระหว่างใช้งานจากเดิม ±1% เป็น ±0.5% ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ปฏิบัติการ “สายตรวจเฉพาะกิจ” รับปีใหม่ 2569

เพื่อสร้างความอุ่นใจในการเดินทาง กรมการค้าภายในได้ร่วมกับ OR และผู้ค้าน้ำมันรายอื่น ๆ ปล่อยขบวนรถสายตรวจเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันตามเส้นทางหลักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศกว่า 7,000 สถานี ตลอดช่วงวันที่ 1-26 ธันวาคม 2568 นี้

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ยืนยันว่า นอกจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้ว OR ยังมีหน่วยงาน Mobile Unit ของตัวเองที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจมาตรฐานสถานี PTT Station ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดในทุกขั้นตอน

“การได้รับป้ายหัวจ่ายระดับสีเงินจำนวนมากที่สุด ณ ขณะนี้ คือกำลังใจสำคัญให้เราเดินหน้าพัฒนามาตรฐานต่อไป เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ว่า PTT Station พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุด” นายพิมาน พูลศรี กล่าวด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่น

ปีใหม่นี้ ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน หากเห็นสัญลักษณ์หัวจ่ายมาตรฐานที่ PTT Station ก็มั่นใจได้เลยว่า “เติมอุ่นใจ ได้เต็มลิตร” อย่างแน่นอน


