DITP ผนึก 4 สำนักงานพาณิชย์ภาคใต้ ดัน SME ส่งออก ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ 4 แห่ง สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง และสตูล จัดกิจกรรมช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เตรียมช่วยสอนใช้ช่องทางออนไลน์ขายสินค้าสู่ตลาดโลก ปรึกษาเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออกหรือต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า DITP ได้ผนึกกำลังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง และสตูล จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา มีทั้งการสอนเรียนรู้การใช้ช่องทางออนไลน์ขายสินค้าสู่ตลาดโลก และการให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออกหรือต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ
โดยกิจกรรมแรกได้ดำเนินการแล้ววันที่ 12 ม.ค. 2569 โดยจัดกิจกรรมการบรรยายด้านการค้าระหว่างประเทศและการทำตลาดออนไลน์ พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การสมัครและการใช้งาน Thaitrade.com การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาการค้า เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า และการเขียนรายละเอียดสินค้าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ตลอดจนยกระดับการนำเสนอสินค้าและเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงคู่ค้าในต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง ที่โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส่วนเดือน ก.พ. 2569 มีกำหนดจัดกิจกรรมงาน TOPTHAI ที่อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภายในงานจะจัดกิจกรรมแนะนำโมเดลธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์ม สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับแพลตฟอร์มชั้นนำ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Cross-Border e-Commerce : TOPTHAI ขายสนุกบุกตลาดโลก”
จากนั้นเดือน มี.ค. 2569 จะจัดกิจกรรมงาน Mobile unit (1169 DITP Service Center) ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออกหรือต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ บริการคำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัว ตลอดจนแนะนำช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรม และการร่วมเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
“DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง สตูล และจังหวัดใกล้เคียง ในกลุ่มสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในการส่งออก สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สู่ตลาดโลก ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออก หรือต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสามารถสอบถามผ่านสายด่วน 1169 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดข้างต้น” น.ส.สุนันทากล่าว