DITP จัดเต็มของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก รับปี 69

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ จัดเต็มของขวัญปีใหม่ต้อนรับปี 2569 เปิดบริการใหม่จากใจ DITP ช่วยประเมินความพร้อมในการส่งออกให้กับผู้ประกอบการ เปิดให้บริการถ่ายภาพสินค้าเพื่อขยายตลาดออนไลน์ จัดหลักสูตรเรียนออนไลน์ เรียนจบได้สิทธิ์เป็น NEA Exclusive Membership รับสิทธิประโยชน์เพียบ เปิดให้ปรึกษาด้านการออกแบบกับผู้เชี่ยวชาญ เตรียมจัดงาน Made in Thailand ก.พ. 69 ลดราคาสินค้า
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เตรียมของขวัญปีใหม่ต้อนรับปี 2569 ให้กับประชาชน และภาคธุรกิจแบบจัดเต็ม ตามนโยบายที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ โดยได้เปิดบริการใหม่จากใจ DITP ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ประเมินความพร้อมในการส่งออก (Export Readiness Assessment) รายบริษัท โดยรับคำแนะนำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อช่วยผู้ประกอบการได้รับทราบระดับความพร้อมในการส่งออกของตนเองและสามารถเลือกบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมการค้าที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองมากขึ้น
ทั้งนี้ ยังได้เปิดให้บริการถ่ายภาพสินค้าเพื่อขยายตลาดออนไลน์กับ Thaitrade.com และให้คำปรึกษาการค้าออนไลน์ พร้อมเขียนรายละเอียดสินค้า และพื้นที่สำหรับการประชุม การเจรจาธุรกิจ และสำหรับทำงาน (co-working space) รวมถึงการนัดหมายเจรจาสินค้ากับผู้ซื้อศักยภาพในต่างประเทศ ที่ศูนย์ Thaitrade.com ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 15-26 ธันวาคม 2568 เป้าหมายผู้ประกอบการ 50-60 ราย ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก Thaitrade.com
ขณะเดียวกัน ได้จัดหลักสูตรเรียนผ่านระบบออนไลน์ E-Academy “เรียนครบ จบคุ้ม! ก้าวสู้ NEA Exclusive Membership” ตั้งแต่วันที่ 15-31 ธันวาคม 2568 โดยผู้เข้าเรียน 1 ใน 5 หลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรเคล็ดลับการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA หลักสูตรเจาะลึกตลาดอินเดีย หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก หลักสูตรการประยุกต์ใช้พลังของซอฟต์พาวเวอร์กับสินค้าแฟชัน และหลักสูตรความยั่งยืน โอกาสสู่ความสำเร็จในตลาดการค้าโลก โดยหากเรียนจบ จะได้รับใบ Certificate และได้รับสิทธิ์เป็น NEA Exclusive Membership ในการรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว เพื่อต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศแบบ Exclusive พร้อมรับการติดตามผลเชิงลึกเพื่อค้นหา Journey ด้านการค้าระหว่างประเทศจากทีมติดตามและประเมินของ NEA เป้าหมายจำนวน 50 ราย
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการสร้างแบรนด์ Design Services Society 2026 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2568 เพื่อให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างขีดความสามารถสู่การส่งออกสินค้าสู่ตลาดการค้าสากล จากสตูดิโอด้านการออกแบบที่เชี่ยวชาญ เป้าหมายจำนวน 40-50 ราย
สำหรับการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ และลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน DITP มีกำหนด จัดงานแสดงสินค้ามหกรรมสินค้า Made in Thailand โดยนำสินค้าคุณภาพมาตรฐานส่งออก จากผู้ประกอบการ SME และผู้ส่งออก มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
ส่วนการอำนวยความสะดวกประชาชนและภาคธุรกิจ ได้ขยายเวลาการให้บริการของสำนักบริหารกลาง กลุ่มงานคลัง ขยายเวลาการจ่ายเช็กให้ภาคเอกชน กลุ่มงานพัสดุ ขยายเวลาการดำเนินการด้านสัญญากับภาคเอกชน นอกเวลาราชการ 16.30-18.30 น. ตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2568