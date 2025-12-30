“อสมท”เร่งรายได้บริหารสินทรัพย์

ผู้จัดการรายวัน 360 - อสมท เร่งเครื่องดันรายได้บริหารสินทรัพย์ เสริมธุรกิจสื่อ ในปีหน้าพร้อมประกาศจัดดีเบต 3 นัดใหญ่ เจาะลึกศึกเลือกตั้ง 69
นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงทิศทาง บมจ.อสมท ในปี 2569 ว่า “อสมท เตรียมแผนนำที่ดิน อสมท ทั่วประเทศที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาบริหารจัดการต่อยอดสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งที่ดินว่างเปล่า อาคารพาณิชย์ และอุปกรณ์ ฯลฯ ต่อยอดรายได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ได้เตรียมแผนรองรับการสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ในปี 2572 ด้วยการศึกษาด้านนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการออกอากาศแบบเดิมให้ผสานกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจ ด้วยการเสริมทัพพันธมิตร ด้านการจัด Event และ Showbizการผลิตคอนเทนต์ ตลอดจนการผนึกกำลังพันธมิตรบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัลครบวงจร เสริมศักยภาพการบริหารลูกค้าและธุรกิจออนไลน์
ขณะเดียวกัน อสมท ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi) ผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน ESG และความยั่งยืน ด้วยการให้บริการวางแผน ออกแบบ และสื่อสารแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาแนวทาง ESG ให้แก่องค์กร, ลูกค้าในทุกระดับ ตั้งแต่การสร้างความรู้และความเข้าใจ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือให้สอดคล้องกับองค์กร รวมถึงการให้บริการสื่อสารและนำเสนอผลลัพธ์ด้าน ESG สู่สังคม
สำหรับศึกเลือกตั้งในปี 2569 สำนักข่าวไทย อสมท พร้อมเปิดแคมเปญ “MCOT เจาะลึกศึกเลือกตั้ง 69 #ชี้อนาคตไทย” โดยพิธีกรมากประสบการณ์ อ. วีระ ธีรภัทร - ชุติมา พึ่งความสุข จัดดีเบต 3 นัดสำคัญชี้อนาคตไทย เวลา 20.50 น. - 22.30 น. ทางช่อง 9 MCOT HD เจาะลึกนโยบายพรรคการเมืองด้านความมั่นคงแก้ปัญหา ธุรกิจสีเทา สแกมเมอร์ ศึกชายแดน , ลับคมนโยบายเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องคนไทย ของพรรคการเมืองสำคัญ และลับคมโค้งสุดท้าย! กับแคดิเดตนายกรัฐมนตรี ของแต่ละพรรคการเมือง ความพร้อมเป็นแกนนำหรือจับขั้วตั้งรัฐบาลใหม่ และรายการพิเศษ “เกาะติดสนามเลือกตั้ง” ทุกวัน หลังเวลา 18.00 น. ตั้งแต่ 8 มกราคม เป็นต้นไป โดย สุวิช สุทธิประภา , วรรณศิริ ศิริวรรณ , ณรงค์ จันทร์ทอง