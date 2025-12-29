หุ้นปิดลบ 5.22 จุด ขาดปัจจัยใหม่-Roll over ฟิวเจอร์สถ่วง มองข้ามปีหน้าเก็งเลือกตั้ง

SET ปิดวันนี้ที่ 1,254.03 จุด ลดลง 5.22 จุด (-0.441) มูลค่าซื้อขาย 23,709.17 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ซึมไร้ปัจจัยใหม่ หลังสมัครรับเลือกตั้งผ่านไปด้วยดี ช่วงท้ายแม้ร่วงหลุด 1,250 จุดปรับลงทางเทคนิค Roll over สัญญา S50Z25 แต่เด้งกลับขึ้นมาได้บ้าง มองปัจจัยใหม่ข้ามไปปีหน้าเกาะติดนโยบายหาเสียงแต่ละพรรค แนวโน้มวันพรุ่งนี้ยังซึมต่อ ให้แนวรับ 1,244-1,240 จุด แนวต้าน 1,250-1,260 จุด
ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,254.03 จุด ลดลง 5.22 จุด (-0.441) มูลค่าซื้อขาย 23,709.17 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,246.83 จุด และสูงสุด 1,260.67 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 181 หลักทรัพย์ ลดลง 231 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 236 หลักทรัพย์
นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่อนช้างซึมตัวตลอดวันเพราะไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาเพิ่มเติม วอลุ่มซื้อขายค่อนข้างบาง ช่วงท้ายตลาดดิ่งลงกว่า 10 จุดจนหลุด 1,250 จุดก่อนดีดขึ้นลดช่วงลบ เหตุที่ร่วงลงไปเป็นการปรับลงทางเทคนิคที่มีการ roll over ฟิวเจอร์ S50Z25
หลังจากผ่านการลงสมัครเลือกตั้งและได้เบอร์ประจำปาร์ตี้ลิสต์แต่ละพรรคแล้ว ยังต้องรอดูปัจจัยในปีหน้าว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ จะมีนโยบายที่น่าสนใจอย่างไร เพราะจะเป็น Sentiment ต่อตลาดหุ้น โดยในเดือน ม.ค.69 จะเริ่มเห็นการหาเสียงอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ การเลืกตั้งจะมี impact ตลาดหุ้นในเดือน ม.ค. เพราะตามสถิติก่อนการเลือกตั้ง 1-2 สัปดาห์และหลังเลือกตั้ง 1 เดือนจะส่งผลเชิงบวกต่อการตอบรับนโยบาย แต่ปีนี้ก็มีความท้าทายที่มีการตั้งแง่เลือกจับขั้วกันของแต่ละพรรคการเมือง อาจเกิดติดล็อกเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาล ฉะนั้น คีย์สำคัญของตลาดหุ้นในเดือนหน้าอยู่ที่เรื่องการเลือกตั้ง
ส่วนรัฐบาลรักษาการ คงไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้มาก ขณะที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือน ก.พ.69 คาดว่าจะยังไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากปี 68 ลดไป 4 ครั้งแล้ว ส่วนสถานการณ์ไทย-กัมพูชายังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ปัจจัยอื่นในเดือนม.ค.69 จะอยู่ที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และเก็งงบการเงินปี 68 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะประกาศออกมาเป็นกลุ่มแรก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันพรุ่งนี้น่าจะซึมตัว ให้แนวรับ 1,244-1,240 จุด แนวต้าน 1,250-1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,946.62 ล้านบาท ปิดที่ 171.00 บาท เพิ่มขึ้น1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,219.14 ล้านบาท ปิดที่ 31.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,173.70 ล้านบาท ปิดที่ 43.75 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,066.26 ล้านบาท ปิดที่ 111.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,023.34 ล้านบาท ปิดที่ 193.50 บาท ลดลง 0.50 บาท