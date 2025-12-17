หุ้นปิดลบ 3.83 จุดย่อตัวแม้ กนง.หั่นดอกเบี้ยตามคาด แต่กังวลแค่พยุงเศรษฐกิจไม่ได้กระตุ้นโต

SET ปิดวันนี้ที่ 1,256.85 จุด ลดลง 3.83 จุด (-0.30%) มูลค่าซื้อขาย 32,017.40 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ย่อตัวแม้ กนง.มีมติเอกฉันท์หั่นดอกเบี้ยตามคาด แต่ระบุว่าหวังประคองเศรษฐกิจไม่ใช้กระตุ้นให้เติบโต จึงมองภาพเป็นลบ แนวโน้มนพรุ่งนี้ตลาดแกว่งออกข้าง ให้แนวรับ 1,250 จุด ถัดไป 1,230 จุด แนวต้าน 1,280-1,285 จุด ถัดไป 1,300 จุด
SET ปิดวันนี้ที่ 1,256.85 จุด ลดลง 3.83 จุด (-0.30%) มูลค่าซื้อขาย 32,017.40 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดต่ำสุด 1,255.12 จุด ทำจุดสูงสุด 1,265.17 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 231 หลักทรัพย์ ลดลง 207 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 211 หลักทรัพย์
น.ส.จิตรา อมรธรรม กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงครึ่งแรกแกว่งแคบรอผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จากนั้นช่วงบ่าย กนง.มีมติเอกฉันท์ลดดอกเบี้ยตามคาดจากเดิมเก็งว่าเสียงแตก
ทั้งนี้ ปกติการปรับลดดอกเบี้ยจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น แต่ช่วงบ่ายดัชนีกลับลงไปแกว่งในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตลาดมองว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สื่อสารว่าการปรับลดดอกเบี้ยเป็นไปเพื่อการประคับประคองเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต ภาพจึงไม่ได้เป็นบวก
"แทนที่จะบวกแต่กลับมาลบอ่อนๆ แต่ก็ไม่ได้ลบมาก วอลุ่มน้อย โดยปกติปลายปีวอลุ่มจะน้อยอยู่แล้ว... ดังนั้นในเดือนนี้ ตลาดจะเหงาๆ ซึมๆ ไม่ได้บวก ภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ได้ดี"น.ส.จิตรา กล่าว
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยจากนี้ถึงสิ้นปีเชื่อว่าจะยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา โดยให้แนวรับ 1,250 จุด ถัดไป 1,230 จุด แนวต้านที่ 1,280-1,285 จุด ถัดไป 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,210.35 ล้านบาท ปิดที่ 31.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,111.35 ล้านบาท ปิดที่ 173.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,717.32 ล้านบาท ปิดที่ 134.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,651.94 ล้านบาท ปิดที่ 190.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,352.34 ล้านบาท ปิดที่ 53.75 บาท ลดลง 0.75 บาท