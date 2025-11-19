หุ้นปิดเช้าลบ 4.20 จุดแกว่งสร้างฐานรอลุ้นเฟดหั่นดอกเบี้ยหลังตัวเลขแรงงานชะลอ

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,265.84 จุด ลดลง 4.20 จุด (-0.33%) มูลค่าซื้อขายราว 17,097 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยแกว่งสร้างฐานในกรอบรอทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ ล่าสุดตลาดให้น้ำหนักเกือบ 50% เฟดหั่นดอกเบี้ยหลังตัวเลขแรงงานชะลอ อีกทั้ง High Yield Credit Spread ดีดขึ้นสะท้อนความกังวลเศรษฐกิจ ขณะที่กรรมการเฟดมองว่าจะตรึงดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. แนวโน้มช่วงบ่ายคาดแกว่งคล้ายภาคเช้า ให้แนวรับ 1,260 จุด แนวต้าน 1,285 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,265.84 จุด ลดลง 4.20 จุด (-0.33%) มูลค่าซื้อขายราว 17,097 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวกรอบแคบทั้งบวกและลบ ทำระดับสูงสุด 1,275.60 จุด และต่ำสุด 1,263.22 จุด
นายกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.กรุงศรี กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยยังพยายามสร้างฐานในกรอบ 1,260-1,270 จุด โดยตลาดรอทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะลดดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.หรือไม่หลังเห็นตัวเลขแรงงานชะลอลง ซึ่งตลาดให้น้ำหนักเกือบ 50% จากเดิม 40% โดย High Yield Credit Spread ดีดตัวสูงขึ้น สะท้อนภาพความกังวลภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยง ขณะที่คณะกรรมการเฟดมองว่าน่าจะตรึงดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.
แนวโน้มตลาดหุ้นช่วงบ่ายคาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบต่อไป โดยให้แนวรับ 1,260 จุด แนวต้าน 1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,406.74 ล้านบาท ปิดที่ 27.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,143.89 ล้านบาท ปิดที่ 184.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 968.99 ล้านบาท ปิดที่ 314.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
TTB มูลค่าการซื้อขาย 927.35 ล้านบาท ปิดที่ 1.87 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 565.44 ล้านบาท ปิดที่ 129.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท