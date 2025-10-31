ASPS คัด 5 หุ้นเด่นน่าสะสม CPF WHA OR OSP BANPU ช่วงต่างชาติมองหุ้นไทยถูกลงเรื่อยๆ

บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า กระแสธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หั่นดอกเบี้ยลดลงหลังจากท่าทีของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ระบุว่าอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมรอบ ธ.ค.68 จากอัตราเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย หนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 วัน +13 BPS. ซึ่งโดยปกติแล้วตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเมื่อ Bond Yield 10Y สหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นหุ้นกลุ่ม VALUE มักจะปรับขึ้นดีกว่าหุ้น GROWTH
ขณะที่ในอดีต 10 ปีย้อนหลัง เมื่อต่างชาติซื้อตราสารหนี้ไทยมาก มักจะเห็นเม็ดเงินวนมาหนุน SET Index ให้ปรับตัวขึ้นในระยะถัดไป ซึ่งภาวะปัจจุบันต่างชาติซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยในเดือนนี้กว่า 3.6 หมื่นล้านบาท ดังนั้น จึงเริ่มเห็นต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อหุ้นไทย วานนี้ +486 ล้านบาท
และในมุม VALUATION ด้าน PE ของ SET Index ถือว่าน่าสนใจ โดยแนวโน้ม Trailing P/E ตลาดหุ้นไทยจะลงมาถูกในช่วง 3-4 เดือนต่อจากนี้ จากเหตุผล คือ กำไรงวดไตรมาส 3/67 และไตรมาส 4/67 อยู่ในฐานที่ต่ำ หนุน Trailing P/E อยู่ระดับ 17.0 เท่า ซึ่งหากกำไรงวดไตรมาส 3/68 และ ไตรมาส 4/68 กลับสู่ภาวะปกติราว 2.5-2.6 แสนล้านบาท จะหนุนให้ Trailing P/E มีโอกาสทยอยลดลงจาก 17 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 2/68 เหลือ 14 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 4/68 และหากหัก DELTA ที่มี PE เกิน 100 เท่าออก จะเหลือ PE เพียง 12 เท่าเท่านั้น
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ : 5 หุ้นน่าทยอยสะสม ในช่วงที่ต่างชาติน่าจะเห็นหุ้นไทยถูกลงเรื่อยๆ
- CPF มี P/E 6 เท่า หมดเจ ราคาหมูเริ่มฟื้น
- WHA มี P/E 9 เท่า รับกระแส tarriff ดีขึ้น
- OR ค่า P/E จะลดลงเร็ว จากฐาน ไตรมาส 3/67 ขาดทุน และอาจกลับเข้า MSCI LARGE CAP. (รอบเร็วสุดเข้า 6 พ.ย. 2568)
- OSP ค่า P/E จะลดลงเร็ว จากฐาน ไตรมาส 3/67 ขาดทุน เหลือ 13 เท่า ได้ประโยชน์จาก โครงการคนละครึ่ง
- BANPU ราคา LAGGARD ราคาอ้างอิง TENDER หุ้น BPP