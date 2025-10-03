หุ้นปิดบวก 5.32 จุดรับคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ยหลังจ้างงานชะลอ วีคหน้าปัจจัยบวกในประเทศรออยู่

SET ปิดวันนี้ที่ 1,293.61 จุด เพิ่มขึ้น 5.32 จุด (+0.41%) มูลค่าซื้อขาย 35,659.08 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,286.27 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,300.05 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 135 หลักทรัพย์ ลดลง 325 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 197 หลักทรัพย์
นายกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.กรุงศรี กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนียังแกว่งขึ้น โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมปลายเดือนต.ค. นี้ หลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนชะลอตัวลงต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่มีการรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร เนื่องจากสถานการณ์ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ แต่คาดว่านโยบายการเงินจะถูกนำมาใช้ในการประชุมที่จะถึงนี้ โดยตลาดหุ้นเอเชียค่อย ๆ ถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสเงินที่ไหลเข้า
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดดัชนีปรับขึ้นต่อได้ โดยมีปัจจัยหนุนจากในประเทศ ซึ่งเข้าสู่ช่วง China Golden week มาตรการคนละครึ่งที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากลดจริง 0.25% จะหนุนให้หุ้นไทยขึ้นต่อได้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,280 จุด และแนวต้าน 1,330-1,350 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,347.87 ล้านบาท ปิดที่ 178.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,762.98 ล้านบาท ปิดที่ 43.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,089.10 ล้านบาท ปิดที่ 11.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 1,296.63 ล้านบาท ปิดที่ 25.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,136.45 ล้านบาท ปิดที่ 25.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท