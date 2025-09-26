หุ้นปิดลบ 9.52 จุด ไร้ปัจจัยใหม่หนุน จับตาตัวเลข PCE สหรัฐ-สัปดาห์หน้าเกาะติดแถลงนโยบายรัฐบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ 1,278.74 จุด ลดลง 9.52 จุด (-0.74%) มูลค่าซื้อขาย 36,245.78 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงและเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำระดับต่ำสุด 1,278.20 จุด และสูงสุด 1,288.13 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 219 หลักทรัพย์ ลดลง 228 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 202 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีอ่อนตัวลง ไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนดัชนี โดยดัชนีถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้น DELTA ถ่วงตลาด นักลงทุนอยู่ในโหมด Risk Off รอติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)ของสหรัฐ คืนนี้ หลังเมื่อวานนี้การเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 2/68 ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด ทำให้มีความกังวลต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในระยะถัดไป ซึ่งการเปิดเผยตัวเลข PCE คืนนี้จะส่งผลต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดดัชนีแกว่งผันผวน รอติดตามตัวเลข PCE และการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 29 ก.ย. นี้ นักลงทุนรอติดตามนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งหากไม่มีนโยบายใหม่ที่มีผลเชิงบวกต่อตลาดอาจมีแรงขายทำกำไรได้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,275 จุด แนวรับถัดไป 1,268 จุด และแนวต้าน 1,283 จุด แนวต้านถัดไป 1,290 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,903.92 ล้านบาท ปิดที่ 157.50 บาท ลดลง 7.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,968.68 ล้านบาท ปิดที่ 33.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,658.11 ล้านบาท ปิดที่ 166.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,568.03 ล้านบาท ปิดที่ 10.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,168.58 ล้านบาท ปิดที่ 290.00 บาท ลดลง 1.00 บาท