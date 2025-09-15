หุ้นปิดบวก 6.16 จุด ทดสอบ 1,300 แต่ยืนไม่อยู่ขาดปัจจัยผลักดัน เกาะติดถ้อยแถลง ปธ.เฟด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,299.78 จุด เพิ่มขึ้น 6.16 จุด (+0.48%) มูลค่าซื้อขาย 35,280.04 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีแกว่งออกข้าง โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,287.94 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,300.60 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 263 หลักทรัพย์ ลดลง 198 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 192 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบจำกัด หลังรับข่าวดีประเด็นการเมืองในประเทศไปพอสมควร โดยวันนี้ขึ้นไปทดสอบ 1,300 จุด Valuation เริ่มตึงตัวForward P/E อยู่ที่ราว 14 เท่า สูงเป็นอับดับ 2 ของภูมิภาค ขณะที่ระยะสั้นตลาดยังไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนทำให้ย่อกลับลงมา โดยวันนี้หุ้นนำตลาด อาทิ DELTA THAI TOP PTTEP
สัปดาห์นี้นักลงทุนให้น้ำหนักกับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 16-17 ก.ย.จะทราบผลช่วงเช้าวันที่ 18 ก.ย.ตามเวลาบ้านเรา โดยให้น้ำหนักกว่า 90% ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ยังต้องติดตามอัตราการปรับลด รวมทั้งถ้อยแถลงของประธานเฟดที่จะส่งสัญญาณต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีมติลดลง 0.25% ในครั้งนี้และไม่ได้ส่งสัญญาณลดต่อ อาจมีแรง Sell on fact สูง แต่หากส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยอาจเกิด Sell on fact น้อยลง
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งคล้ายวันนี้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,288-1,276 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด ถัดไป 1,307 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,404.23 ล้านบาท ปิดที่ 32.75 บาท ลดลง 0.75 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,214.62 ล้านบาท ปิดที่ 160.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 1,335.33 ล้านบาท ปิดที่ 15.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,238.84 ล้านบาท ปิดที่ 149.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,100.63 ล้านบาท ปิดที่ 11.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท