หุ้นปิดร่วง 10.18 จุดรับแรงขายทำกำไร Valuation แพงสวนทางเศรษฐกิจโตต่ำ รอลุ้น GDP-PCE สหรัฐ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,282.54 จุด ลดลง 10.18 จุด (-0.79%) มูลค่าซื้อขาย 31,595.35 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยปิดต่ำสุดของวันรับแรงขายทำกำไรหลังตลาดขึ้นมาจน Valuation แพงขณะที่ GDP ไทยยังโตต่ำ ซ้ำไร้ไม่มีปัจจัยใหม่หนุน สัปดาห์นี้ตลาดรอตัวเลข GDP ไตรมาส 2/68 และดัชนี PCE ของสหรัฐ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดเหวี่ยงซึมลง ให้กรอบแนวรับแรก 1,280 จุด ถัดไป 1,272 จุด ส่วนแนวต้าน 1,288 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ 1,282.54 จุด ลดลง 10.18 จุด (-0.79%) มูลค่าซื้อขาย 31,595.35 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงและเคลื่อนไหวแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยทำระดับต่ำสุด 1,282.54 จุด และสูงสุด 1,296.42 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 128 หลักทรัพย์ ลดลง 356 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 167 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง เพราะไม่มีปัจจัยใหม่หนุนให้ฟื้นตัว หลังขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว ทั้งจากการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และปัจจัยการเมืองในประเทศชัดเจนขึ้น ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมา
ขณะที่มองในเชิง Valuation ดัชนี SET ขึ้นไประดับ 1,300 จุด ส่งผลให้ P/E เริ่มสูงมาที่ 13.7-13.8 เท่า แพงเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาค ขณะที่ GDP ไทยเติบโตต่ำที่สุดในภูมิภาค ทำให้ความน่าสนใจลดลง
นอกจากนั้น สัปดาห์นี้ตลาดรอติดตามตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/68 ของสหรัฐในวันที่ 25 ก.ย.และ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนส.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ (26 ก.ย.) ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงมีการซื่อขายแบบระมัดระวังหลังแรลลี่ขึ้นไปมากแล้ว ส่วนในประเทศจับตาความชัดเจนและรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้ตลาดเชื่อว่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์
แนวโน้มตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้คาดเหวี่ยงซึมลงได้ต่อ หากไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามา ให้กรอบแนวรับแรก 1,280 จุด แนวรับถัดไปที่ 1,272 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1,288 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
EA มูลค่าการซื้อขาย 1,751.30 ล้านบาท ปิดที่ 3.54 บาท ลดลง 0.06 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,707.69 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,161.80 ล้านบาท ปิดที่ 163.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,050.37 ล้านบาท ปิดที่ 10.70 บาท ลดลง 0.10 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 989.34 ล้านบาท ปิดที่ 161.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท