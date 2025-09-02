หุ้นปิดบวก 4.30 จุด แรงซื้อหุ้นกลุ่มปิโตรฯหนุน คาดหวังการเมืองชัดเจนใน 1-2 สัปดาห์

SET ปิดวันนี้ที่ 1,248.78 จุด เพิ่มขึ้น 4.30 จุด (+0.35%) มูลค่าซื้อขาย 34,424.58 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำจุดต่ำสุด 1,243.48 จุด และทำจุดสูงสุด 1,253.60 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 271 หลักทรัพย์ ลดลง 174 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 204 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งออกข้าง อิงทางบวกหลังรับรู้ความกังวลการเมืองในประเทศไปแล้ว และเริ่มเห็นความคาดหวังว่าจะผ่อนคลายลงจากเก็งจะเห็นความชัดเจนใน 1-2 สัปดาห์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ รอ 4 เดือนแล้วยุบสภา หรือ ยุบสภาทันทีเพื่อเลือกตั้งใหม่
วันนี้ตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี หลังจากผู้ผลิตรายใหญ่ในญี่ปุ่นประกาศลดกำลังการผลิตเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ ทำให้แนวโน้มสเปรดปิโตรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ กลุ่มค้าปลีกและวัสดุก่อสร้าง มีแรงเก็งกำไรเข้ามาจากความคาดหวังของตลาดต่อประเด็นการเมืองที่มีโอกาสเลือกตั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม ระยะสั้นหากการเมืองยังไม่ชัดเจน จะทำให้อัพไซด์ของดัชนียังจำกัด
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งออกข้างคล้ายวันนี้ พยายามฟื้นตัว แต่ต้องติดตาม Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งกลับมาซื้อขายหลังปิดทำการไป และวันนี้แนะติดตามการเปิดเผยตัวเลข ISM Manufacturing PMI เดือนส.ค.ของสหรัฐ ซึ่งตลาดมองอยู่ที่ระดับ 49 ต่ำกว่าระดับ 50 หากออกมาแย่กว่าคาด อาจทำให้ตลาดมองเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีปัญหา และอาจมีแรงขายหุ้นสหรัฐฯ ออกมา ซึ่งจะเป็น Sentiment ลบกับหุ้นเอเชีย แต่ถ้าออกมาดีกว่าคาดจะเป็น Sentiment บวกหนุนหุ้นเอเชียฟื้นได้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,244 - 1240 จุด และแนวต้าน 1,250 จุด แนวต้านถัดไป 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BH มูลค่าการซื้อขาย 1,487.59 ล้านบาท ปิดที่ 188.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,472.39 ล้านบาท ปิดที่ 31.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCC มูลค่าการซื้อขาย 1,314.50 ล้านบาท ปิดที่ 216.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 1,239.87 ล้านบาท ปิดที่ 27.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,192.08 ล้านบาท ปิดที่ 20.70 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง