หุ้นปิดเช้าลบ 2.13 จุด พักตัวรอความชัดเจนปัจจัยใน-ต่างประเทศ แม้แรงเก็งกำไรกลุ่มปิโตรหนุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,246.00 จุด ลดลง 2.13 จุด (-0.17%) มูลค่าซื้อขายราว 24,784.93 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีพักตัว โดยทำระดับสูงสุด 1,253.05 จุด และต่ำสุด 1,243.53 จุด
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้พักตัวระหว่างรอติดตามประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเมืองในประเทศ การประชุม Jackson Hole ปลายสัปดาห์ และการปรับน้ำหนัก MSCI สัปดาห์หน้า ซึ่งตลาดยังรอความชัดเจนทำให้มีจังหวะพักตัว
อย่างไรก็ตาม เช้านี้ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวาน หลังจากบริษัทปิโตรเคมีในเกาหลีใต้จะลดกำลังการผลิตลง 25% ซึ่งคิดเป็นเพียง 1% ของกำลังผลิตโลก ดังนั้น มองว่าปัจจุบันมีแรงเก็งกำไรดันราคาขึ้นมามากเกินไปอาจต้องระมัดระวัง ทั้งนี้ หากไม่มีแรงซื้อกลุ่มปิโตรเคมีเข้ามา ตลาดอาจแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ขณะเดียวกันกลุ่มที่นำตลาดก่อนหน้านี้ อาทิ THAI ราคาเริ่มย่อลงมา
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดจะค่อย ๆ ซึมตัว ขณะที่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ก่อนที่ศาลฯ จะลงมติวินิจฉัยในวันที่ 29 ส.ค. นี้ แต่ตลาดรับปัจจัยนี้ไปแล้ว และอยู่ระหว่างรอติดตามสถานการณ์ หากมีความชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ อาจเกิด Buy on Fact ช่วงปลายเดือน หนุนตลาดได้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,240 จุด และแนวต้าน 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 2,614.79 ล้านบาท ปิดที่ 27.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.60 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 2,025.66 ล้านบาท ปิดที่ 224.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,290.96 ล้านบาท ปิดที่ 167.00 บาท ลดลง 2.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,180.52 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
THAI มูลค่าการซื้อขาย 1,101.03 ล้านบาท ปิดที่ 13.20 บาท ลดลง 0.30 บาท