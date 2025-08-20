ศาลรธน.นัดพรุ่งนี้ไต่สวน "อิ๊งค์-เลขาสมช." ปมจ้อ "ฮุนเซน" รปภ.ปกติไม่ประกาศเขตอำนาจศาล

พรุ่งนี้ ศาลรธน. นัดไต่สวน"อิ๊งค์-เลขาสมช." ปมคลิปเสียงคุย "ฮุนเซน" วางมาตรการรักษาความปลอดภัยตามปกติ ไม่มีการออกประกาศเขตอำนาจศาลควบคุม
วันนี้ (20 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 10.30 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของส.ว.จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรี ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
โดยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดไต่สวนพยาน จำนวน 2 ปากคือ นายกรัฐมนตรี และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทั้งนี้ พยานบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียก หากไม่มาตามกำหนดถือว่าไม่ติดใจเป็นพยานบุคคล และให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องที่ประสงค์จะแถลงปิดคดียื่นเป็นหนังสือต่อศาลภายในวันที่ 27 สิงหาคม หากไม่ยื่นภายในกำหนด ถือว่าไม่ติดใจยื่น โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 09.30 นัดฟังคำวินิจฉัย เวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ การไต่สวนพยานบุคคลครั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ อนุญาตให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่จะมีการติดตั้งโทรทัศน์ผ่านวงจรปิดภายในบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อถ่ายทอดภาพกับเสียงเฉพาะในช่วงแรกและช่วงท้ายของการพิจารณาเท่านั้น เมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการไต่สวนพยานปากแรกจนถึงพยานปากสุดท้าย ช่วงนี้จะไม่มีการถ่ายทอดกระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนผ่านโทรทัศน์วงจรปิด จะเป็นลักษณะการขึ้นภาพนิ่งศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเสียง อย่างไรก็ตาม กระบวนนี้จะไม่มีการไลฟ์สตรีมลงช่องยูทูปของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยตามปกติ มีการกั้นแผงรั้วเหล็ก เพื่อควบคุมบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ แต่ไม่มีการออกประกาศเขตอำนาจศาล เพื่อควบคุมความปลอดภัยและจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ศาลในช่วงเวลาที่มีการพิจารณาคดีหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยแต่อย่างใด