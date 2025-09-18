หุ้นปิดลบ 9.68 จุดหลุด 1,300 พักตัวจาก Sell on fact รับรู้ผลประชุมเฟด-ไร้ปัจจัยใหม่หนุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ 1,297.01 จุด ลดลง 9.68 จุด (-0.74%) มูลค่าซื้อขายราว 44,929.51 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงและเคลื่อนไหวแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยทำระดับต่ำสุด 1,292.73 จุด และสูงสุด 1,312.74 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 143 หลักทรัพย์ ลดลง 325 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 179 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้พักตัวจากแรงขาย Sell on fact หลังจากรับรู้ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อคืนนี้ลดดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด แต่ถ้อยแถลงของประธานเฟดออกไปในโทน Dovish น้อยกว่าที่คาดไว้ ทำให้ตลาดะผิดหวังเล็กน้อย
บ้านเราเผชิญแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดัน ประกอบกับ ในประเทศไม่มีปัจจัยใหม่ เพราะยังรอความชัดเจนของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาก่อน กดดันให้ดัชนีหลุดระดับ 1,300 จุด ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ยังต้องรอปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน โดยให้แนวต้าน 1,300-1,310 จุด แนวรับ 1,285-1,290 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
EA มูลค่าการซื้อขาย 2,548.90 ล้านบาท ปิดที่ 3.58 บาท ลดลง 0.10 บาท
CRC มูลค่าการซื้อขาย 2,040.93 ล้านบาท ปิดที่ 22.40 บาท ลดลง 2.20 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,733.13 ล้านบาท ปิดที่ 162.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,541.60 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,406.16 ล้านบาท ปิดที่ 293.00 บาท ลดลง 4.00 บาท