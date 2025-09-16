หุ้นปิดเช้าบวก 6.60 จุด ยืนเหนือ 1,300 รับแรงซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีก-DELTA นำตลาด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,306.38 จุด เพิ่มขึ้น 6.60 จุด (+0.51%) มูลค่าซื้อขายราว 25,823.49 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีขึ้นมาเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดช่วงเช้า โดยทำระดับสูงสุด 1,309.90 จุด และต่ำสุด 1,303.53 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มค้าปลีก ซึ่งยังเป็นอานิสงส์ต่อเนื่องจากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยที่รัฐบาลชุดใหม่จะผลักดันออกมา รวมทั้งแรงซื้อหุ้น DELTA หนุนดัชนี
ขณะที่ปัจจัยภายนอก บรรยากาศสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีความผ่อนคลายลงมาบ้าง จากการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองชาติมีพัฒนาการที่ดี รวมทั้งการที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกับจีนบรรลุข้อตกลงกรณี TikTok แล้ว ส่งผลให้ TikTok สามารถให้บริการในสหรัฐต่อไปได้ หนุน Sentiment ตลาดหุ้น ซึ่งตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดแกว่งแดนบวกได้ต่อเนื่อง ให้แนวต้าน 1,310-1,315 จุด แนวรับ 1,290-1,295 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,658.72 ล้านบาท ปิดที่ 164.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,469.26 ล้านบาท ปิดที่ 161.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,223.50 ล้านบาท ปิดที่ 49.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,106.82 ล้านบาท ปิดที่ 25.75 บาท ลดลง 0.75 บาท
KTC มูลค่าการซื้อขาย 1,044.70 ล้านบาท ปิดที่ 30.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท