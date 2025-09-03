หุ้นปิดบวก 10.53 จุด ตอบรับการเมืองเดินหน้าสู่การเลือกตั้งหนุนหุ้นรับประโยชน์

SET ปิดวันนี้ที่ 1,259.31 จุด เพิ่มขึ้น 10.53 จุด (+0.84%) มูลค่าซื้อขาย 44,707.38 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,261.85 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,249.91 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 280 หลักทรัพย์ ลดลง 177 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 194 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นตอบรับความชัดเจนการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะปลายทางระยะข้างหน้าจะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ ทำให้ตลาดตอบรับในเชิงบวก โดยเฉพาะหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากเงินสะพัด
ขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศยังไม่มีประเด็นใหม่ โดยตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลงหลังจากผู้นำสหรัฐและจีนยังมีท่าทีแข็งกร้าวต่อกัน ทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการที่สหรัฐตัดสินใจเพิกถอนสถานะ VEU หรือการขนส่งอุปกรณ์การผลิตชิปของบริษัท TSMC
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ปลายสัปดาห์นี้ต้องติดตามการรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.ของสหรัฐ โดยให้แนวต้าน 1,270 จุด แนวรับ 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,057.28 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,819.19 ล้านบาท ปิดที่ 47.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,572.36 ล้านบาท ปิดที่ 298.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,488.60 ล้านบาท ปิดที่ 20.60 บาท ลดลง 0.10 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,484.14 ล้านบาท ปิดที่ 151.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท