สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายหลอกลวงไซเบอร์ในพม่า-กัมพูชา

รอยเตอร์ - สหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรกับผู้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ในพม่าและกัมพูชาในวันอังคาร (9) อุตสาหกรรมที่สหรัฐฯ ระบุว่าขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันเมื่อปีที่แล้ว ตามคำแถลงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
เครือข่ายอาชญากรรมได้ค้ามนุษย์หลายแสนคนเข้าสู่แหล่งหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า ที่พวกเขาถูกบังคับให้เป็นแรงงานขัดหนี้และหลอกลวงคนแปลกหน้าทางออนไลน์
“อุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแค่คุกคามความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงทางการเงินของชาวอเมริกันเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้คนหลายพันคนตกเป็นทาสยุคใหม่” จอห์น เค เฮอร์ลีย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ฝ่ายการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน ระบุ
โฆษกรัฐบาลทหารพม่าไม่ได้ตอบสนองทันทีต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ และโฆษกรัฐบาลกัมพูชาก็ยังไม่ได้ตอบกลับเช่นกัน
การหลอกลวงเหล่านี้ยังรวมถึงการฟอกเงิน การพนันผิดกฎหมาย และการชักชวนเหยื่อให้ลงทุนฉ้อโกง และผู้ดำเนินการที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ มักเป็นคนที่ถูกค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำงานในสถานที่ปฏิบัติการหลอกหลวงออนไลน์
เป้าหมายที่ถูกคว่ำบาตรประกอบด้วย องค์กรและบุคคล 9 รายในฉ่วยก๊กโก เมืองในรัฐกะเหรี่ยง ติดชายแดนไทย
การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มีเป้าหมายเพื่อปิดกั้นเงินทุนของเครือข่ายอาชญากรรม ที่แพร่หลายในภูมิภาคที่ถูกควบคุมโดยทั้งกองกำลังติดอาวุธและรัฐบาลทหารของพม่า
ในฉ่วยก๊กโก ผู้ประกอบการเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ได้ล่อลวงผู้คนจากทั่วโลกด้วยข้อเสนอหลอกลวง จากนั้นกักขัง กระทำทารุณ และบังคับขู่เข็ญ ให้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ให้กับเครือข่ายอาชญากรรม กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุ
อาชญากรมักใช้หนี้สินผูกมัด ความรุนแรง และการข่มขู่ที่จะบังคับค้าประเวณี เป็นส่วนหนึ่งของกลวิธีในการบีบบังคับ
กระทรวงยังคว่ำบาตรองค์กร 10 แห่งในกัมพูชา ที่ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ดำเนินการโดยเครือข่ายอาชญากรรมชาวจีนที่มุ่งเน้นไปที่การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่าสถานที่ปฏิบัติการบางแห่งในกัมพูชามีลักษณะคล้ายเรือนจำ ซึ่งหน่วยงานได้กล่าวหาว่าทางการกัมพูชาเพิกเฉยต่ออุตสาหกรรมนี้ ข้อกล่าวหาที่ทางการกัมพูชาปฏิเสธ
นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในพม่า แพร่กระจายจากพื้นที่ที่กองกำลังติดอาวุธควบคุมไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหาร ตามรายงานของสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลีย
ฉ่วยก๊กโก ก่อนตั้งขึ้นในปี 2560 โดยกลุ่มยาไท่ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป ที่จดทะเบียนในฮ่องกง และกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) กลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับกองทัพพม่า ตามข้อมูลของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐฯ ทั้งนี้กลุ่มยาไท่ และ KNA ถูกคว่ำบาตรไปก่อนหน้าแล้ว.