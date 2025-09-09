สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยึดเป้าหมายพม่า–กัมพูชา เชื่อมโยงอาชญากรรมข้ามชาติ

รัฐบาลสหรัฐฯ เดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ กดดันเครือข่ายอาชญากรรมในพม่าและกัมพูชา หลังพบใช้แรงงานบังคับดำเนินปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์มุ่งเป้าเหยื่อชาวอเมริกันและนานาชาติ สูญเงินมหาศาลกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ หวังสกัดภัยคุกคามไซเบอร์และปกป้องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
วันนี้ (9 ก.ย.) สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย ออกแถลงการณ์กำหนดมาตรการคว่ำบาตรศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถลงการณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โค รูบิโอ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 เรื่องการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุรายละเอียดว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ประโยชน์จากความเปราะบางของชาวอเมริกันทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2567 ชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับปฏิบัติการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามข้อมูลประมาณการของรัฐบาลสหรัฐฯ
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว วันนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกับเป้าหมาย 9 รายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการในเมือง Shwe Kokko ศูนย์กลางการหลอกลวงในพม่า ซึ่งดำเนินการภายใต้การคุ้มครองขององค์กรอาชญากรรมที่ถูกคว่ำบาตรแล้วอย่างกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Army หรือ KNA) KNA เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่อำนวยความสะดวกให้กับปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันและบังคับใช้แรงงาน
นอกจากนี้ OFAC ยังคว่ำบาตรบุคคล 4 ราย และองค์กร 6 แห่งที่มีบทบาทในการดำเนินการค่ายแรงงานบังคับในกัมพูชา ซึ่งแรงงานถูกบังคับให้หลอกลวงเหยื่อในสหรัฐฯ ยุโรป จีน และที่อื่น ๆ ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้จะปกป้องชาวอเมริกันจากภัยคุกคามที่แพร่หลายของปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ โดยการขัดขวางความสามารถของเครือข่ายอาชญากรรมในการดำเนินการฉ้อโกงในระดับอุตสาหกรรม การบังคับใช้แรงงาน การล่วงละเมิดทางร่างกายและทางเพศ ตลอดจนการขโมยเงินออมที่ชาวอเมริกันหามาได้อย่างยากลำบาก
การกำหนดมาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เป็นไปตามคำสั่งฝ่ายบริหาร (Executive Order หรือ E.O.) 13581 ตามที่มีการแก้ไขใน E.O. 13863, E.O. 14014, E.O. 13818 และ E.O. 13694 ฉบับแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข่าวของกระทรวงการคลัง