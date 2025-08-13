รีดภาษีไม่ช่วย!สหรัฐฯขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นเกือบ20% แตะระดับ9.4ล้านล้านในเดือนก.ค.

ตัวเลขขาดดุลการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในเดือนกรฏาคม เป็น 291,000 ล้านดอลลาร์(ราว 9.4 ล้านล้านบาท) แม้สามารถเรียกเก็บภาษีศุลกากรได้เพิ่มขึ้นเกือบ 21,000 ล้านดอลลาร์(ราว 6.8 แสนล้านบาท) จากมาตรการรีดภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ท่ามกลางการใช้จ่ายที่เติบโตเร็วกว่ารายรับ จากการเปิดเผยของกระทรวงการคลังอเมริกาในวันอังคาร(12ส.ค.)
ยอดขาดดุลการค้าในเดือนกรกฏาคม เพิ่มขึ้นถึง 19% หรือ 47,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2024 รายรับในเดือนนี้เติบโตขึ้น 2% หรือ 8,000 ล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 338,000 ล้านดอลลาร์ แต่ขณะเดียวกันการใช้จ่ายก็พุ่งทะยาน 10% หรือ 56,000 ล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 630,000 ล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์หากนับเฉพาะเดือนกรกฏาคม
ด้วยเดือนกรกฏาคมของปีนี้ ภาคธุรกิจทั้งหลายมีวันประกอบกิจการน้อยกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นหากกระทรวงการคลังปรับการประมาณการโดยคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างดังกล่าว จะทำให้รายรับเพิ่มขึ้นราว 20,000 ล้านดอลลาร์ ผลก็คือตัวเลขขาดดุลการค้าจะอยู่ที่ราวๆ 271,000 ล้านดอลลาร์
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังระบุว่ารายรับศุลกากรสุทธิในเดือนกรฏาคม เติบโตสู่ราวๆ 27,700 ล้านดอลลาร์ จากระดับประมาณ 7,100 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ สืบเนื่องจากอัตราเพดานภาษีระดับสูงที่กำหนดโดยทรัมป์ ตัวเลขรายรับศุลกากรดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามกรอบที่เพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน หลังจากเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน
ทรัมป์ อวดอ้างว่ากระแสเงินหลายหมื่นหลายแสนดอลลาร์กำลังไหลบ่าเข้าสู่คลังของสหรัฐฯ ผลจากมาตรการรีดภาษีของไทย แต่ภาษีที่จ่ายโดยบริษัทต่างๆที่นำเข้าสินค้าจากต่างชาติ บ่อยครั้งได้ส่งต่อไปยังผู้บริโภค ในรูปแบบของการปรับขึ้นราคาสินค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่เผยแพร่ออกมาในวันอังคาร(12ส.ค.) พบเห็นราคาเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสินค้าบางอย่างที่อ่อนไหวต่อมาตรการรีดภาษี อาทิเฟอร์นิเจอร์, รองเท้าและชิ้นส่วนรถยนต์ แต่ดัชนีโดยรวมถูกชดเชยโดยราคาเบนซินที่ลดต่ำลง
สำหรับช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณในปีนี้ ภาษีศุลกากรที่จัดเก็บได้รวมอยู่ที่ 135,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่ม 73,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 116% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ว่ารายได้ที่เติบโตขึ้นจากมาตรการรีดภาษี ทำให้เป็นเรื่องยากที่ศาลสูงจะพิพากษาคัดค้านภาษีนำเข้าของทรัมป์ หากมีการยื่นคัดค้านทางกฎหมายกับศาลสูงสุดของประเทศ
ขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ตัวเลขขาดดุลงบประมาณรวมตั้งแต่เข้าสู่ปีงบประมาณจนถึงตอนนี้ อยู่ที่ 1.629 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% หรือ 112,000 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายรับเพิ่มขึ้น 6% หรือ 262,000 ล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 4,347 ล้านล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์หากนับกรอบเวลาช่วง 10 เดือน ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น 7% หรือ 374,000 ล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 5,975 ล้านล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน
(ที่มา:รอยเตอร์)