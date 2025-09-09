สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในเมียนมาและกัมพูชา หวังปกป้องชาวอเมริกัน

สหรัฐฯ ดำเนินมาตรการเด็ดขาดเพื่อตอบโต้เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มอาชญากรในเมียนมาและกัมพูชาที่สร้างความเสียหายให้แก่ชาวอเมริกันนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านการฉ้อโกงและการบังคับใช้แรงงาน
วันนี้ ( 9 ก.ย. ) รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปฏิบัติการเหล่านี้สร้างความเสียหายแก่ชาวอเมริกันเป็นมูลค่ามหาศาล
นายมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า ในปี 2567 ชาวอเมริกันสูญเสียเงินไปอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.6 แสนล้านบาท) จากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์โดยเครือข่ายอาชญากรรมในภูมิภาคนี้ เพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงใน ชเวก๊กโก่ ประเทศเมียนมา ซึ่งดำเนินการภายใต้การคุ้มครองของ กองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) ซึ่งถูกคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้แล้ว
นอกจากนี้ OFAC ยังได้คว่ำบาตรบุคคล 4 ราย และองค์กร 6 แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้ง ค่ายแรงงานบังคับในกัมพูชา โดยแรงงานเหล่านี้ถูกบังคับให้หลอกลวงเหยื่อในหลายประเทศ ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการดำเนินงานของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ ที่มีการฉ้อโกงในระดับอุตสาหกรรม การบังคับใช้แรงงาน การล่วงละเมิด และการขโมยเงินที่หามาได้อย่างยากลำบากของชาวอเมริกัน