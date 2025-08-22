แล้วทำอะไรได้!UNโวยสหรัฐฯโจมตีหลักนิติธรรม กรณีคว่ำบาตรเพิ่มศาลอาญาโลก

สหประชาชาติในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) เรียกร้องสหรัฐฯยุติปฏิบัติการแก้แค้นรอบแล้วรอบเล่ากับศาลอาญาระหว่างประเทศ(ไอซีซี) หลังวอชิงตันกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานพวกผู้พิพากษาของศาลแห่งนี้เพิ่มเติม
เมื่อวันพุธ(20ส.ค.) สหรัฐฯกำหนดมาตรการคว่ำบาตรผู้พิพากษาของไอซีซีเพิ่มเติมอีก 2 คนและอัยการอีก 2 ราย ในนั้นรวมถึงที่มาจากชาติพันธมิตรอย่างฝรั่งเศสและแคนาดา ในความพยายามรอบใหม่ในการเตะตัดขาศาลแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกรณีที่ดำเนินคดีกับ เบจนามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล
"การแก้แค้นที่เข้มข้นและไม่หยุดหย่อนของสหรัฐฯต่อสถาบันระหว่างประเทศทั้งหลายและบุคลากรขององค์กรต่างๆเหล่านั้น จำเป็นต้องหยุดเสียที" โวล์คเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระบุในถ้อยแถลง
เติร์ก กล่าวว่าการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ของไอซีซีซึ่งปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง ถือเป็น "การโจมตีหลักนิติธรรมและกัดกร่อนความยุติธรรม" พร้อมเรียกร้องให้ถอนทุกมาตรการที่กำหนดออกมา
"ในขณะเดียวกัน ผมเรียกร้องประเทศต่างๆใช้มาตรการต่างๆปกป้องบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมด ในนั้นรวมถึงใช้มาตรการส่งเสริมความร่วมมือกับปฏิบัติการต่างๆที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจศาลของพวกเขา เพื่อให้มาตรการคว่ำบาตรนั้นไม่ได้ผล" เขากล่าว
"ประเทศต่างๆจำเป็นต้องปกป้องสถาบันทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาเพื่อยึดถือและปกป้องสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม การดำเนินการในด้านรวบรวมพยานหลักฐาน สืบสวนและดำเนินคดีกับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ไม่ควรทำงานภายใต้ความหวาดกลัว" เติร์กกล่าวปิดท้าย
