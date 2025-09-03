น้ำมันขึ้น-ทองทุบสถิติ หุ้นสหรัฐฯปิดลบหลังศาลชี้'รีดภาษี'ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า 1% ในวันอังคาร(2ก.ย.) หลังสหรัฐฯกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล็งเป้าเล่นงานกระแสรายได้ทางพลังงานของอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ จับตาชะตากรรมมาตรการรีดภาษีของทรัมป์ ขณะที่ทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 1.58 ดอลลาร์ ปิดที่ 65.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจกายน เพิ่มขึ้น 99 เซนต์ ปิดที่ 69.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กระทรวงการคลังสหรัฐฯในวันอังคาร(2ก.ย.) คว่ำบาตรเครือข่ายเหล่าบริษัทขนส่งเครือข่ายหนึ่งและเรือต่างๆที่นำโดยนักธุรกิจชาวอิรัก-คิตติเชียน โทษฐานที่ลอบสวมอ้างน้ำมันอิหร่านว่าเป็นน้ำมันอิรัก
ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเดินหน้ากดดันอิหร่าน หลังจากการเจรจานิวเคลียร์หยุดชะงักลง ทั้งนี้การเจรจารอบ 6 ถูกพักเอาไว้ สืบเนื่องจากศึกสงคราม 12 วันในเดือนมิถุนายน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(2ก.ย.) นักลงทุนตรึกตรองความชอบธรรมทางกฎหมายของมาตรการรีดภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากศาลอุทธรณ์กลางแห่งหนึ่งวินิจฉัยว่าการกำหนดเพดานภาษีเล่นงานชาติต่างๆอย่างครอบคลุมนั้น "ไม่ชอบด้วยกฎหมาย"
ดาวโจนส์ ลดลง 249.07 จุด (0.55 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,295.81 เอสแอนด์พี ลดลง 44.72 จุด (0.69 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,415.54 จุด แนสแดค ลดลง 175.92 จุด (0.82 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,279.63 จุด
ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯเมื่อวันศุกร์(29ส.ค.) ตัดสินว่ามาตรการรีดภาษีส่วนใหญ่ของทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เปิดทางให้มันยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม ในขณะที่ ทรัมป์ เปิดเผยในช่วงบ่ายวันอังคาร(2ก.ย.) ว่ารัฐบาลของเขาจะขอให้ศาลสูงสุดเร่งรัดคำตัดสินในประเด็นนี้
คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ ก่อความสั่นสะเทือนแก่นักลงทุน หลังผ่านพ้นสัปดาห์ของการหยุดยาว ทั้งนี้ปกติเดือนกันยายนมักเป็นเดือนที่วอลล์สตรีทมีผลงานย่ำแย่อยู่แล้ว แต่ในวันอังคาร(2ก.ย.) ถือเป็นการเริ่มต้นเดือนกันยายนของปีนี้ อย่างเลวร้าย
ส่วนราคาทองคำขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร(2ก.ย.) นักลงทุนเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ มีความเชื่อมั่้นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย ท่ามกลางความกังวลต่อความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 2.20% ปิดที่ 3,592.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)