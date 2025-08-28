สิทธิมนุษยชนกัมพูชาร่อนจดหมายร้องสวีเดนทบทวนขาย ‘กริพเพน’ ให้ไทย

MGR ออนไลน์ - แก้ว รามี ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึง เฟรดริก มัลม์เบิร์ก ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนสวีเดน เพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณาการขายเครื่องบินขับไล่กริพเพนให้ไทย โดยอ้างถึงการยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน
จดหมายของแก้ว รามี ที่สำนักข่าวเฟรชนิวส์ได้รับในวันพฤหัสฯ ระบุว่า
ในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพและชื่นชมอย่างสูงสุดต่อราชอาณาจักรสวีเดน เป็นเวลาหลายทศวรรษที่สวีเดนยืนหยัดในฐานะผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสันติภาพ เป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกประเทศในการยึดมั่นในศักดิ์ศรีและความยุติธรรมแก่ทุกคน
ด้วยความเป็นผู้นำทางศีลธรรมอันยาวนานของสวีเดน เราจึงจำเป็นต้องแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อข้อตกลงการขายเครื่องบินขับไล่กริพเพนให้แก่กองทัพไทย ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การขายเครื่องบินดังกล่าวไม่เพียงแต่จะบั่นทอนสันติภาพและความมั่นคงเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงที่เครื่องบินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการรุกรานกัมพูชา ที่ทำให้พลเรือนตกอยู่ในอันตรายและคุกคามอธิปไตยของชาติ
ดังที่ท่านทราบ ในอดีต เคยมีกรณีที่เครื่องบินของทหารไทยถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างน่าเศร้าแก่พลเรือนชาวกัมพูชา การอนุญาตให้มีการโอนย้ายดังกล่าวในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่จะทำให้กองทัพไทยซ้ำประวัติศาสตร์อีกครั้ง
ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ อนุสัญญาเจนีวา และกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐต่างๆ ถูกเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเอื้อต่อการรุกรานหรือบั่นทอนสันติภาพในภูมิภาคทางอ้อม ในบริบทนี้ ความร่วมมือด้านการป้องกันของสวีเดนกับไทย มีความเสี่ยงที่จะถูกมองว่าไม่ใช่การค้าที่เป็นกลาง แต่เป็นการกระทำที่เอื้ออำนวยซึ่งอาจส่งเสริมการยกระดับทางทหารและการรุกรานจากไทยที่ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานของมนุษย์
สวีเดนมีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัมพูชา การขายอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าว ถือเป็นสิ่งตรงกันข้ามและขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับความสำคัญอันยาวนานของสวีเดนในการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน สวีเดนต้องมั่นใจว่านโยบายการค้าอาวุธของตนไม่ได้ถูกชี้นำโดยข้อคำนึงทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการป้องกันความทุกข์ทรมาน
เราขอเรียกร้องด้วยความเคารพต่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งสวีเดนให้
1.คัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการขายเครื่องบินขับไล่กริพเพนให้แก่ไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
2.เรียกร้องให้รัฐบาลสวีเดนทบทวนและพิจารณาการขายใหม่ รวมถึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างโปร่งใสและทั่วถึง ตามพันธกรณีต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
3.สนับสนุนกลไกสันติวิธีเพื่อแก้ไขข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา โดยไม่ก่อให้เกิดการยกระดับความตึงเครียดทางทหารเพิ่มเติม
CHRC เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำทางศีลธรรมของสวีเดน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันอันทรงเกียรติของท่านจะดำเนินการอย่างสอดคล้องกับมรดกของสวีเดนในการส่งเสริมสันติภาพและสิทธิมนุษยชน การงดเว้นการติดอาวุธให้แก่ผู้รุกรานไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของมโนธรรมด้วย
กัมพูชายังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาทางแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกรอบสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค CHRC ยังใช้โอกาสนี้ชี้แจงและขอการสนับสนุนจากสถาบันของท่านในการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวและส่งตัวทหารกัมพูชาที่เหลืออีก 18 นาย ซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวโดยกองทัพไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับประเทศทันทีและไม่มีเงื่อนไข.