สหรัฐฯ สัญญาแก้ไขภาษีซ้ำซ้อนให้ญี่ปุ่น​ รถยนต์จาก 27.5% เหลือ 15%

สหรัฐฯ สัญญาแก้ไขภาษีซ้ำซ้อนกับญี่ปุ่น หลังโตเกียวร้องเรียนกังวลสินค้าบางรายการอาจถูกเก็บภาษีสูงกว่าที่ตกลงกันไว้ สหรัฐฯ ยืนยันจะลดภาษีรถยนต์ญี่ปุ่นเหลือ 15%
รัฐบาลสหรัฐฯ สัญญาเมื่อวันพฤหัสบดี (8 ส.ค.) ว่าจะแก้ไขคำสั่งประธานาธิบดีเพื่อยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นที่ซ้ำซ้อน ผู้แทนการค้าของโตเกียวกล่าว หลังจากการเจรจาในกรุงวอชิงตัน
ในการหารือดังกล่าว เรียวเซอิ อาคาซาวะ เรียกร้องให้โฮเวิร์ด ลุทนิค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ รับรองว่าภาษีนำเข้า 15% ที่ตกลงกันเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นจะไม่ถูกเรียกเก็บจากสินค้าที่ขึ้นภาษีในอัตราที่สูงขึ้น เช่น เนื้อวัว
ทั้งสองอธิบายว่าจะแก้ไขคำสั่งประธานาธิบดีลงวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดห้ามจัดเก็บภาษีนำเข้าซ้ำซ้อนสำหรับสหภาพยุโรป แต่ไม่รวมญี่ปุ่น และจะคืนเงินภาษีส่วนเกินที่จัดเก็บได้ อาคาซาวะกล่าว
ลัทนิคและเบสเซนต์ยังกล่าวอีกว่าทรัมป์จะลดภาษีรถยนต์จาก 27.5% เหลือ 15% ตามคำสั่งผู้บริหารฉบับแยกต่างหาก ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงการค้าที่ทั้งสองประเทศบรรลุเมื่อเดือนที่แล้ว
“พูดตรงๆ เลย ผมไม่คิดว่าจะได้เดินทางกลับสหรัฐฯ อีกครั้งเร็วขนาดนี้หลังจากการเดินทางครั้งล่าสุด” อาคาซาวะ ซึ่งเดินทางไปวอชิงตันมาแล้ว 9 ครั้งนับตั้งแต่เดือนเมษายน กล่าว
กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ไม่ได้ตอบรับคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมกับอาคาซาวะในทันที
ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่ง ทำให้ดัชนี Topix ของญี่ปุ่นพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 3,000 จุด
สิ่งที่อาคาซาวะเจรจาในเดือนกรกฎาคมระหว่างการเยือนวอชิงตันครั้งก่อน รวมถึงการเจรจากับทรัมป์โดยตรง ไม่ได้ถูกบรรจุลงในเอกสารที่ลงนาม ซึ่งสร้างความสับสนในโตเกียวและความกังวลว่าบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งอาจเผชิญกับภาษีที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามว่าไม่ได้ร่างแถลงการณ์ร่วมกับทรัมป์เกี่ยวกับข้อตกลงการค้า อิชิบะ ซึ่งถูกกดดันจากสมาชิกพรรคบางส่วนให้ลาออกหลังจากพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาสูงเมื่อเดือนที่แล้ว กล่าวว่าเขาเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นเพื่อเร่งการบังคับใช้ข้อตกลง
เพื่อให้บรรลุข้อตกลงการค้า นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นตกลงที่จะระดมทุนลงทุนในสหรัฐฯ มากถึง 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านเงินกู้ที่รัฐบาลค้ำประกันและการค้ำประกันสำหรับโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ
ต่อมาทรัมป์เปรียบเทียบเรื่องนี้กับโบนัสการเซ็นสัญญาของนักเบสบอล ซึ่งวอชิงตันสามารถลงทุนได้ตามต้องการ
อาคาซาวะปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าเขาได้หารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาการลงทุนกับลุตนิกและเบสเซนต์หรือไม่
รัฐบาลญี่ปุ่นระบุในแถลงการณ์ว่า ญี่ปุ่น "จะยังคงรักษาการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายสหรัฐฯ ในหลายระดับ"