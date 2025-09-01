หุ้นปิดเช้าบวก 3.16 จุด แกว่งรอลุ้นผลประชุมพรรคประชาชนเทเสียงโหวตนายกฯฝั่งไหน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,239.77 จุด เพิ่มขึ้น 3.16 จุด (+0.26%) มูลค่าซื้อขายราว 17,941.40 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งออกข้าง โดยทำระดับสูงสุด 1,241.55 จุด และต่ำสุด 1,230.55 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ยังแกว่งออกข้างบวกสลับลบ หลังจากเมื่อวันศุกร์ดัชนีปรับตัวลงท้ายตลาดจากความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยวันนี้ตลาดกลับมารอติดตามท่าทีของพรรคประชาชน (ปชน.) ซึ่งจะมีการประชุมช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อหาข้อสรุปว่าจะสนับสนุนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคไหน หากสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะเลือกนายกคนใหม่ได้จะหนุนตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นได้ดี
สำหรับเช้าวันนี้หุ้นที่ปรับตัวบวกได้ดี คือ กลุ่ม Home Improvement แม้ยังไม่เห็นประเด็นสนับสนุนชัดเจน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีแกว่งออกข้าง นักลงทุนอยู่ในโหมด Wait&See ให้กรอบแนวรับ 1,230 จุดและแนวต้าน 1,240 จุด ถัดไป 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,121.76 ล้านบาท ปิดที่ 45.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 948.67 ล้านบาท ปิดที่ 31.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 850.29 ล้านบาท ปิดที่ 46.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 682.85 ล้านบาท ปิดที่ 297.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 608.47 ล้านบาท ปิดที่ 36.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง