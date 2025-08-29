เปิดสูตรตั้งรัฐบาล ปชน.ยกมือให้ ภท. "อนุทิน" นั่งนายกฯ แลกแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดสูตรตั้งรัฐบาล ‘ภูมิใจไทย-ประชาชน’ ร่วมรัฐบาลแต่ไม่ร่วม ครม. แลกแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วยุบสภา
วันที่ 29 ส.ค.หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีคลิปเสียงเจรจากับนายฮุนเซน เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
มีรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย บรรยากาศการเมืองร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหว “สูตรตั้งรัฐบาลใหม่” ที่พรรคภูมิใจไทยกำลังเดินหน้ารวบรวมเสียงสนับสนุน โดยมีเป้าหมายผลักดันนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เบื้องต้นคาดว่าพรรคภูมิใจไทยจะร่วมกับพรรคประชาชนในการรวมเสียงเพื่อโหวตเลือกนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี โดยที่พรรคประชาชนจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะรัฐมนตรี หรือร่วม ครม. พร้อมทั้งอาจที่พรรคประชาชนต้องการ “บันทึกข้อตกลง (MOU)” ที่ชัดเจน ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายในกรอบเวลา พร้อมเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่กัน
สำหรับปัจจุบันเสียงของพรรคฝ่ายค้านซึ่งคาดการณ์ว่าจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะประกอบด้วย พรรคประชาชน 143 เสียง, ภูมิใจไทย 69 เสียง, พลังประชารัฐ 20 เสียง, ไทยสร้างไทย 6 เสียง, เป็นธรรม 1 เสียง รวมเป็น 239 เสียง ซึ่งปัจจุบันหากจะให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งต้องรวบรวมเสียงให้ได้ 247 เสียง โดยหากดูเสียงฝ่ายค้านปัจจุบันขาดเพียง 8 เสียงก็จะเกินกึ่งหนึ่ง สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลได้