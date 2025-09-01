xs
"วันนอร์" คาดเลือกนายกฯ ใหม่ 4-5 ก.ย.นี้ สั่งเลขาสภาฯ สแตนด์บาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"วันนอร์" ชี้เป็นไปได้เลือกนายกฯ ใหม่ ช่วง 4-5 ก.ย.นี้ สั่งเลขาสภาฯ สแตนด์บายรับเรื่องจากพรรคการเมือง​ โหวตเลือกนายกฯ คาด​ 3 ก.ย.ไม่ทัน​ เหตุต้องแจ้งสมาชิกก่อน​ล่วงหน้า​ 1 วัน​

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร​ กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี​คนใหม่ ว่า​ มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร​ เป็นตัวกลางในการรับเรื่องจากพรรคการเมือง​ ที่มีความพร้อมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี​ แต่เมื่อพิจารณาตามข่าวที่ออกมาว่า​ พรรคประชาชน​ จะมีการประชุมตัดสินใจในวันนี้(1ก.ย.)ช่วงบ่าย​ ส่วนตัวจึงคิดว่าวันที่ 3 ก.ย. ไม่น่าจะทัน​ เนื่องจากหากจะมีการโหวตเลือกนายกฯจะต้องแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ ล่วงหน้าอย่างน้อย​ 1 วัน​ ดังนั้น​ จะเหลือวันที่ 4 และ 5 ก.ย.​ ที่จะมีความเป็นไปได้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี​ อย่างไรก็ตาม สภาฯก็พร้อม​ เพราะได้มีการนัดหมายประชุมไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 3-5 ก.ย. แต่เมื่อบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วน​ ก็ต้องขอเสียงจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร​ ในการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาอยู่ดี​

“อยากให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จโดยเร็ว ไม่อยากให้ประเทศ​ เว้นว่างไม่มีนายกฯนาน เพราะมีผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศ​ อย่างไรก็ตาม​หากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี​ มากกว่า 2 คน​ ก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบวาระ​ โดยกาบัตรลงคะแนน​“ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว

ขณะที่​ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า​ ยังไม่มีพรรคการเมืองใด​ ติดต่อประสาน แจ้งเพิ่มระเบียบวาระเลือกนายกรัฐมนตรี​ แต่ประธานสภาฯ​ได้สั่งให้สแตนบายไว้ทั้งหมด 4 วัน​ คือ 3​-4-5 กันยายน และ 10 ก.ย.

