"วันนอร์" คาดเลือกนายกฯ ใหม่ 4-5 ก.ย.นี้ สั่งเลขาสภาฯ สแตนด์บาย

"วันนอร์" ชี้เป็นไปได้เลือกนายกฯ ใหม่ ช่วง 4-5 ก.ย.นี้ สั่งเลขาสภาฯ สแตนด์บายรับเรื่องจากพรรคการเมือง โหวตเลือกนายกฯ คาด 3 ก.ย.ไม่ทัน เหตุต้องแจ้งสมาชิกก่อนล่วงหน้า 1 วัน
เมื่อวันที่ 1 ก.ย.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ว่า มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวกลางในการรับเรื่องจากพรรคการเมือง ที่มีความพร้อมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อพิจารณาตามข่าวที่ออกมาว่า พรรคประชาชน จะมีการประชุมตัดสินใจในวันนี้(1ก.ย.)ช่วงบ่าย ส่วนตัวจึงคิดว่าวันที่ 3 ก.ย. ไม่น่าจะทัน เนื่องจากหากจะมีการโหวตเลือกนายกฯจะต้องแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ดังนั้น จะเหลือวันที่ 4 และ 5 ก.ย. ที่จะมีความเป็นไปได้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม สภาฯก็พร้อม เพราะได้มีการนัดหมายประชุมไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 3-5 ก.ย. แต่เมื่อบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วน ก็ต้องขอเสียงจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาอยู่ดี
“อยากให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จโดยเร็ว ไม่อยากให้ประเทศ เว้นว่างไม่มีนายกฯนาน เพราะมีผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศ อย่างไรก็ตามหากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี มากกว่า 2 คน ก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบวาระ โดยกาบัตรลงคะแนน“ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
ขณะที่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ยังไม่มีพรรคการเมืองใด ติดต่อประสาน แจ้งเพิ่มระเบียบวาระเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ประธานสภาฯได้สั่งให้สแตนบายไว้ทั้งหมด 4 วัน คือ 3-4-5 กันยายน และ 10 ก.ย.