หุ้นแกว่งผันผวน รอความชัดเจนการเมืองจับตาโหวตนายกฯ คนใหม่

นายวิจิตรอารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งผันผวน โดยนักลงทุนรอติดตามความชัดเจนประเด็นการเมือง ซึ่งสัปดาห์นี้น่าจะเห็นการพูดคุยของพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ต้องติดตามว่าสุดท้ายพรรคประชาชนจะจับขั้วกับฝั่งใด ระหว่างพรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย และกลางสัปดาห์อาจเห็นการโหวตเลือกนายกฯ คนใหม่ ด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ตลาดเคลื่อนไหวผันผวน
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ การเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ออกมากลาง ๆ ค่อนข้างไปเป็นไปตามคาด ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอื่น ๆ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ รวมทั้งการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจจีน ขณะเดียวกันตลาดหุ้นต่างประเทศซื้อขายอยู่ในโซนบน ระวังการปรับฐานหน้าหุ้นเทคโนโลยี
โดยให้กรอบแนวรับ 1,220 จุด และแนวต้าน 1,250 จุด