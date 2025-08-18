หุ้นแกว่งกรอบแคบ ลุ้นดอกเบี้ยสหรัฐปรับลง จับตา GDP ไทย

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าดัชนีแกว่งในกรอบแคบ โดยปัจจัยภายนอกการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังออกมาอ่อนแอ หรือต่ำกว่าคาด อาจหนุนโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐได้
ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามการรายงานตัวเลข GDP ในไตรมาส 2/68 ซึ่งตลาดคาด +2.7% YoY ลดลงจากไตรมาส 1/68 ที่ 3.1% แต่การปรับลดลงยังไม่แย่มาก เนื่องจากยังมีการเร่งส่งออกก่อนที่จะรู้ผลของมาตรการภาษีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งการเปิดเผยตัวเลข GDP ไทยในวันนี้อาจทำให้ตลาดผันผวนได้
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ หลังจากช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยเริ่มแผ่ว จากที่ก่อนหน้านี้ปรับขึ้นมา อาจเริ่มมีความกังวลช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย ทั้งประเด็นการเมือง รวมทั้ง MSCI Rebalance อาจใช้จังหวะหุ้นย่อตั้งรับ หุ้นที่แนวโน้มครึ่งปีหลังยังเติบโต หรือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาทิ โรงไฟฟ้า ไฟแนนซ์
โดยให้กรอบแนวรับ 1,240 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด