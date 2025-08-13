ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.29-แข็งค่าขึ้นสอดคล้องสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(13ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.29 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดในประเทศช่วงปลายสัปดาห์ก่อนที่ 32.33 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังเผชิญแรงขายท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนก.ย. นี้ อนึ่ง เงินบาทยังรักษาช่วงบวกไว้ได้ต่อเนื่องในช่วงบ่าย หลังการประชุม กนง. วันนี้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ไปที่ระดับ 1.50% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 6,656 ล้านบาท และซื้อสุทธิพันธบัตรไทยเพียง 91 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.15-32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.