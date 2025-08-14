หุ้นปิดเช้าลบ 7.65 จุดรับแรงขายทำกำไรระยะสั้น-ไร้ปัจจัยบวกหนุน จับตาเฟด-ตัวเลขศก.สหรัฐ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,269.78 จุด ลดลง 7.65 จุด (-0.60%) มูลค่าซื้อขายราว 34,186 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีอ่อนตัว โดยทำระดับสูงสุด 1,283.55 จุด และต่ำสุด 1,266.65 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เจอแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังขึ้นมาต่อเนื่องช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยดัชนีขึ้นมาแล้วกว่า 200 จุดจากจุดต่ำสุดรอบนี้ ประกอบกับ ตลาดขาดประเด็นบวกใหม่ขับเคลื่อน นอกจากความคาดหวังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
แนวโน้มช่วงบ่ายอาจยังเห็นดัชนีแกว่งตัวค่อนแดนลบอ่อน ๆ โดยวันนี้ต้องติดตาม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. ของสหรัฐ รวมทั้งการเปิดเผยงบบริษัทจดทะเบียนไทยในช่วงโค้งสุดท้าย และการพิจาณางบประมาณปี 69 โดยให้กรอบแนวรับ 1,264-1,260 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 6,350.23 ล้านบาท ปิดที่ 17.90 บาท เพิ่มขึ้น 1.80 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,565.19 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,534.19 ล้านบาท ปิดที่ 38.75 บาท ลดลง 1.25 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,317.53 ล้านบาท ปิดที่ 22.10 บาท ลดลง 0.80 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,293.70 ล้านบาท ปิดที่ 153.50 บาท ลดลง 0.50 บาท