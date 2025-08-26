หุ้นแกว่งผันผวน รับแรงกดดันปรับพอร์ต MSCI เกาะติดคดีนายกฯ-ตัวเลข ศก.สหรัฐ

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า แนวโน้มดัชนีเช้านี้คาดดัชนีผันผวน โดยตลาดหุ้นไทยจะมีการปรับพอร์ต MSCI ซึ่งเม็ดเงินไหลออกราว 6 พันล้านบาท ขณะที่การเหวี่ยงของดัชนีเมื่อวานพอใช้ได้ เนื่องจากการเปิดเผยตัวเลขส่งออกดีกว่าคาด โมเมนตัมดัชนียังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้ดัชนีมีทิศทางผันผวนระยะสั้น รอการปรับพอร์ต MSCI
โดยสัปดาห์นี้แนะติดตาม การจัดงาน Thailand Focus 2025 และปลายสัปดาห์ติดตามประเด็นการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงนายกฯ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ ติดตามการเปิดเผย GDP ไตรมาส 2/68 ประมาณการครั้งที่ 2 ของสหรัฐในวันที่ 28 ส.ค. และ ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE วันที่ 29 นี้
พร้อมให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด