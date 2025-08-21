หุ้นแกว่งไซด์เวย์รอลุ้นคดีทางการเมือง 2 พ่อ-ลูก "ชินวัตร"

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์หลังจากวานนี้ปรับตัวขึ้นมาได้ดี โดยยังรอติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศ การไต่สวนคดีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีก่อนจะวินิจฉัยในวันที่ 29 ส.ค. และพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาตัดสินคดี ม.112 ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนรี เป็นปัจจัยในประเทศที่ตลาดรอติดตาม
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังคงมีความกังวลเงินเฟ้อสหรัฐจะสูงขึ้นจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐ ทำให้ตลาดเกรงว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาด แต่ก็ยังต้องจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟดในการประชุมรอบ Jackson Hole คืนวันศุกร์นี้
ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เปิดมาเช้านี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,230 จุด