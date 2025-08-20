“อิ๊งค์” เก็บตัวเงียบ เตรียมขึ้นศาล รธน.คดีคลิปเสียงฮุนเซน 21 ส.ค.

“แพทองธาร” เก็บตัวเงียบ เตรียมไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซน 21 ส.ค.นี้ ซึ่งตรงกับวันเกิดพอดี
วันนี้ (20 ส.ค ) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.วัฒนธรรม ก่อนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันที่ 21 ส.ค.นี้ โดย น.ส.แพทองธาร ยังคงเก็บตัวเงียบและปฎิบัติภารกิจส่วนตัวในช่วงเช้าวันเดียวกัน และมีรายงานว่า ในช่วงบ่ายจะเดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรม
ขณะที่ในวันที่ 21 ส.ค.น.ส.แพทองธาร จะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยตัวเอง ตามที่ศาลนัดไต่สวนพยานบุคคล โดยคาดว่าจะเดินทางถึงศาลประมาณ 10.00 น.