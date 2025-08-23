“วันนอร์” ย้ำ 29 ส.ค.สภาฯ ไม่ต้องเตรียมรับคำวินิจฉัยศาล รธน.- พร้อมเดินหน้าตามกฎหมาย

“วันนอร์” ย้ำ 29 ส.ค. สภา ฯไม่ต้องเตรียมรับคำวินิจฉัยศาล รธน. เป็นเรื่องของนายกฯ ผู้ถูกกล่าวหา และศาลมีอำนาจในการตัดสิน สภาฯ พร้อมเดินหน้าตามกฎหมาย
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่รัฐสภา ถึงการเตรียมความพร้อมกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 ส.ค.นี้ ว่า สภาฯไม่ได้มีการเตรียมการอะไร เพราะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหา และเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะชี้ขาด หลังจากนั้นหากมีผลอย่างไร สภาฯก็จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมย้ำว่าการพิจารณาในวันที่ 29 ส.ค. ไม่ใช่หน้าที่ของสภาฯ
เมื่อถามว่าหากผลคำวินิจฉัยออกมาเป็นลบ กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะใช้เวลานานหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยปัจจุบันมาตรา 272 สิ้นสุดลงแล้ว ขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเพียงอย่างเดียวเหมือนการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งล่าสุด ซึ่งคงใช้เวลาไม่นาน เพราะสภาฯ มีความพร้อมดำเนินการทันที
ทั้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ ย้ำว่า ไม่ขอคาดเดาผลการวินิจฉัยว่าจะออกมาเป็นบวกหรือลบ เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถนำมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ โดยเฉพาะจากฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องเคารพอำนาจตุลาการอย่างเคร่งครัด