เลขาฯ สภาแจง ยังไม่กำหนดวันโหวตนายกฯ ใหม่ รอวิปสองฝ่ายเคาะ ก่อนโยน “วันนอร์” นัดวัน

“เลขาฯสภา” แจง ยังไม่กำหนดวันโหวตนายกฯ คนใหม่ รอวิปสองฝ่ายเคาะ ก่อนโยน “วันนอร์” กำหนดวันเลือก
เมื่อวันที่ (29 ส.ค.) เวลา 15.50 น. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ถึงขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า การจะเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นวันไหนนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบ เพราะต้องรอให้วิปรัฐบาล และวิปฝ่ายค้านหารือร่วมกันก่อนว่าจะพร้อมวันไหน และแจ้งมายังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งการเลือกนายกฯคนใหม่ ไม่ได้มีระยะเวลากำหนดว่าจะต้องเลือกภายในกี่วัน