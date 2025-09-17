หุ้นปิดลบ 1.50 จุด แกว่งแคบ นลท.จับตาสัญญาณดอกเบี้ยเฟด-รอ ครม.ชุดใหม่

SET ปิดวันนี้ที่ 1,306.69 จุด ลดลง 1.50 จุด (-0.11%) มูลค่าซื้อขายราว 48,098.33 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,304.67 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,311.80 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 209 หลักทรัพย์ ลดลง 274 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 175 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ โดยที่ตลาดยังคงรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี้ว่าจะมีการพิจารณาดอกเบี้ยอย่างไร ซึ่งตลาดคาดว่าจะลดดอกเบี้ยลง รวมทั้งรอติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟด
ขณะเดียวกันยังรอความชัดเจนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ซึ่งยังคงรอการโปรดเกล้าฯอยู่ หลังจากได้มีการทูลเกล้าฯรายชื่อครม.ไปเมื่อเย็นวานนี้แล้ว ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้ยังต้องรอติดตามในส่วนของ Dot plot ว่าจะมีแนวโน้มการคาดาการณ์ดอกเบี้ยครั้งต่อไปอย่างไร รวมทั้งถ้อยแถลงของประธานเฟด หากส่งสัญญาณในการเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง ก็อาจจะหนุนต่อตลาดได้ แต่ระวังแรงขาย Sell on fact โดยให้แนวต้าน 1,315-1,320 จุด แนวรับ 1,285-1,290 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,268.84 ล้านบาท ปิดที่ 33.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
EA มูลค่าการซื้อขาย 3,016.34 ล้านบาท ปิดที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,766.13 ล้านบาท ปิดที่ 163.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
KTC มูลค่าการซื้อขาย 1,841.44 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,816.72 ล้านบาท ปิดที่ 48.75 บาท ลดลง 0.75 บาท