หุ้นปิดลบ 9.34 จุด ขายหุ้นใหญ่กดดัน มองตลาดปรับฐานรอฟื้น-จับตารัฐแถลงนโยบายหนุนแรงเก็งกำไร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ 1,273.20 จุด ลดลง 9.34 จุด (-0.73%) มูลค่าซื้อขาย 40,147.95 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงและเคลื่อนไหวแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยทำระดับต่ำสุด 1,272.68 จุด และสูงสุด 1,290.84 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 101 หลักทรัพย์ ลดลง 403 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 149 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีย่อตัวลง โดยถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นใหญ่ แม้ช่วงเช้าจะมีแรงหนุนจากหุ้น DELTA ได้บ้าง รวมทั้งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้ากองรีท แต่ช่วงบ่ายเผชิญแรงขายทำกำไรหุ้นที่ก่อนหน้านี้มีแรงซื้อเก็งประเด็นการเมือง
ทั้งนี้ มองว่าดัชนี SET มีโมเมนตัมปรับฐานลงมาที่ 1,270 จุดก่อนปรับตัวขึ้นอีกรอบ
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดยังปรับฐานก่อนฟื้นตัว เบื้องต้นคาดว่ากลุ่มปิโตรเคมีมีโอกาสฟื้นตามปัจจัยฤดูกาล และกลุ่มค้าปลีกหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ อาจมีแรงเก็งกำไรสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะแถลงนโยบาย ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศในระยะถัดไปแนะติดตามแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมทั้งพัฒนาการสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด ถัดไป 1,260 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,304.11 ล้านบาท ปิดที่ 167.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,776.38 ล้านบาท ปิดที่ 43.50 บาท ลดลง 1.75 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,565.48 ล้านบาท ปิดที่ 288.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,531.45 ล้านบาท ปิดที่ 46.25 บาท ลดลง 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,191.09 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง