หุ้นปิดเช้าลบ 2.24 จุด ทดสอบแนวต้านสำคัญไม่ผ่าน เก็ง กนง.ตรึงดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสูงกว่าคาด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,275.34 จุด ลดลง 2.24 จุด (-0.18%) มูลค่าซื้อขายราว 21,325.25 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งออกข้าง ทำระดับสูงสุด 1,282.87 จุด และต่ำสุด 1,273.31 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.)เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งออกข้าง ยังพยายามทดสอบแนวต้าน 1,275-1,280 จุด แต่เจอแรงขายสวนออกมา
ปัจจัยต่างประเทศไร้ประเด็นใหม่ ตลาดยังคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ตามต้องติดตาม Dot Plot คาดการณ์แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของปี 69 ซึ่งเดิมตลาดมองว่าจะลดอีก 2-3 ครั้ง หากต่ำกว่าคาดการณ์นี้อาจเกิด Sell off ได้
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ เช้านี้มีกระทรวงพาณฺชย์แถลงตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ย.ออกมาสูงกว่าคาด ประกอบกับ ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ทำให้มองว่ามีโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ เพื่อ wait&see ไปก่อน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งในกรอบ หากผ่านแนวต้านสำคัญ 1,280 จุดได้ภาพจะเป็นบวก โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,149.29 ล้านบาท ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,631.31 ล้านบาท ปิดที่ 164.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,528.32 ล้านบาท ปิดที่ 133.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,266.98 ล้านบาท ปิดที่ 40.00 บาท ลดลง 0.75 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,142.15 ล้านบาท ปิดที่ 190.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท