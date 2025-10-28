หุ้นปิดลบ 9.24 จุด รับแรงขายทำกำไร DELTA-กลุ่ม ICT ลดเสี่ยงก่อนประชุมเฟด-เจรจาการค้า

SET ปิดวันนี้ที่ 1,314.28 จุด ลดลง 9.24 จุด (-0.70%) มูลค่าซื้อขาย 44,039.59 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลง และเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,328.91 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,331.69 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 157 หลักทรัพย์ ลดลง 304 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 191 หลักทรัพย์
นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง โดยรับขายทำกำไรหุ้นใหญ่กดดันหลังจากช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้ว โดยเฉพาะ DELTA และกลุ่ม ICT รวมถึงกลุ่มแบงก์ยังเผชิญแรงขายต่อเนื่อง ทำให้ภาพดัชนีเป็นการพักตัวเช่นเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่วันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเช่นกัน
ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ยังไม่มีปัจจัยใหม่ โดยตลาดรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนพรุ่งนี้ และการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทำให้ภาพของตลาดหุ้นไทยช่วงนี้มีแรงขายลดความเสี่ยงออกมาก่อนที่จะมีความชัดเจนของทั้ง 2 ปัจจัย
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดแกว่งในกรอบระหว่างรอติดตามปัจจัยต่างประเทศที่ส่งผลต่อตลาดหุ้น โดยให้แนวต้าน 1,320-1,325 จุด แนวรับ 1,305-1,310 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,318.96 ล้านบาท ปิดที่ 305.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,723.33 ล้านบาท ปิดที่ 223.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,385.79 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท ลดลง 0.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 2,207.98 ล้านบาท ปิดที่ 18.90 บาท ลดลง 0.30 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,978.43 ล้านบาท ปิดที่ 180.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง