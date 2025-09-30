หุ้นปิดเช้าลบ 7.69 จุด พักตัวหลังดีดขึ้น แรงขายหุ้นบางแบงก์-DELTA-พลังงาน กดดัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,280.38 จุด ลดลง 7.69 (-0.60%) มูลค่าซื้อขายราว 21,675 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับลดลง โดยทำระดับต่ำสุด 1,277.88 จุด และสูงสุด 1,290.54 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าพักตัวหลังจากเมื่อวานดีดขึ้น โดยมีแรงขายหุ้นธนาคารบางแห่งที่มีข่าวถูกปรับลดมุมมองแนวโน้มเครดิตลง และแรงขาย DELTA จากการ Rebalancing จำกัดหุ้นที่มีน้ำหนักดัชนีเกิน 10%
ขณะที่มีแรงกดดันเพิ่มเติมจากหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันปรับลดลง จากทิศทางของซัพพลายเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียในช่วงเช้าส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งตัวแดนลบต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,290 จุด แนวรับ 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TURBO มูลค่าการซื้อขาย 2,198.08 ล้านบาท ปิดที่ 2.26 บาท เพิ่มขึ้น 0.76 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,983.88 ล้านบาท ปิดที่ 160.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,825.68 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท ลดลง 0.45 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 974.37 ล้านบาท ปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 930.48 ล้านบาท ปิดที่ 290.0 บาท ลดลง 3.00 บาท