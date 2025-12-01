หุ้นปิดเช้าพุ่ง 12 จุด รับแรงซื้อบิ๊กแคป-DELTA หลังน้ำท่วมใต้คลี่คลาย เก็งจีนกระตุ้นแศรษฐกิจ

SET ปิดเช้าวันนี้ 1,268.69 จุด เพิ่มขึ้น 12.00 จุด (+0.95%) มูลค่าซื้อขายราว 20,815 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้ขึ้นมาได้ดีแม้ปัจจัยบวกใหม่ยังไม่ชัด แต่ภาพรวมเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้คลี่คลายเข้าช่วงฟื้นฟู ทำให้แรงซื้อหุ้นหลายกลุ่ม และ DELTA หนุนดัชนีขึ้นมาทดสอบ 1,270 จุด รวมทั้งอาจมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าหลังเห็นสัญญาณ Long ใน SET50 Futures ปลายสัปดาห์ก่อน ให้แนวต้าน 1,270-1,275 จุด แนวรับ 1,250-1,264 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,268.69 จุด เพิ่มขึ้น 12.00 จุด (+0.95%) มูลค่าซื้อขายราว 20,815 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นมาก โดยทำระดับสูงสุด 1,274.08 จุด และต่ำสุด 1,257.22 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นเช้านี้ปรับขึ้นรับแรงซื้อหุ้นใหญ่กลุ่มธนาคาร พลังงานต้นน้ำ และกลุ่มได้ประโยชน์ค่าไฟฟ้าลดลง อย่างค้าปลีก โรงพยาบาล อีกทั้ง DELTA ดันดัชนีราว 4 จุด โดยภาพรวมในประเทศเหตุน้ำท่วมภาคใต้คลี่คลายได้เร็วเข้าสู่ช่วงฟื้นฟู
แนวโน้มตลาดหุ่นช่วงบ่ายน่าจะแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ ดัชนีขึ้นมาทดสอบระดับ 1,270 จุดมองเป็นหจังหวะฟื้นตัว โดยให้แนวต้าน 1,278 จุด แนวรับ 1,264 จุด
ด้านนายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.)เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว่า เช้านี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาได้แรงกว่าคาดแม้ยังไม่เห็นปัจจัยหนุนชัดเจน และ PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาต่ำกว่าคาด แต่ตลาดคาดว่าจีนอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ขณะที่ตลาดหุ้นอาเซียนขึ้นมาได้ดีเช่นกัน
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นบ้านเราอาจจะมีเม็ดเงิน Fund Flow เข้ามาระยะสั้น โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติถือสถานะ Long ใน SET50 Futures ช่วงบ่ายมีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,275 จุด ให้แนวต้าน 1,270-1,275 จุด หากผ่านไปได้ส่งโมเมมตัมดี ส่วนแนวรับที่ 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,231.63 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,144.93 ล้านบาท ปิดที่ 188.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 968.08 ล้านบาท ปิดที่ 44.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 945.47 ล้านบาท ปิดที่ 11.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 838.30 ล้านบาท ปิดที่ 310.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท